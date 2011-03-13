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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۵

ملکشاهی راد:

تصویب لایحه بودجه قبل از پایان سال بعید است

تصویب لایحه بودجه قبل از پایان سال بعید است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصرار دولت برای تسریع در تصویب لایحه بودجه سال 90، گفت: این امر عملا تا قبل از پایان سال بعید به نظر می رسد.

محمد رضا ملکشاهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به تاخیر دولت در تقدیم لایحه بودجه و اصرار بر تصویب بودجه تا قبل از پایان سال، اظهار داشت: دولت بهانه اش این است که مجلس برنامه پنج ساله پنجم را دیر تحویل دولت داده است.

وی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق، بیان داشت: 15 روز طول می کشد تا کمیسیون تلفیق بودجه را بررسی کند و پس از آن بودجه وارد صحن مجلس خواهد شد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملا فرصتی برای تصویب لایحه و برگشت قانون بودجه به دولت قبل از پایان سالجاری وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به روند تصویب بودجه استان، عنوان کرد: چیزی که امسال برای لرستان در لایحه بودجه آمده است 266 میلیارد تومان بودجه عمرانی است که 34 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

ملکشاهی راد ادامه داد: استان لرستان در زمینه افزایش بودجه در سال 90 در میان دیگر استانهای کشور حائز رتبه پنجم است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین به رقم بودجه ملی استان لرستان اشاره کرد و بیان داشت: میزان رشد بودجه ملی لرستان از 1.3 در سال 89 به 2.1 در سال 90 خواهد رسید.

کد مطلب 1273433

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