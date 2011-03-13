مخزن کتابخانه ای بروجرد شناسی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سجاد معین در نشست با انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد در سخنانی با اشاره به تعداد اعضای فعال کتابخانه های عمومی این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 10 هزار نفر عضو فعال کتابخانه های عمومی این شهرستان هستند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در حال حاضر تعداد هشت کتابخانه فعال در سطح این شهرستان وجود دارد.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد با تاکید بر ایجاد مخزن کتابخانه ای بروجرد شناسی در این شهرستان، عنوان کرد: شهرستان بروجرد شهر علما و فقها است و در این راستا لازم به نظر می رسد که این مرکز در این شهرستان ایجاد شود.

معین همچنین با تاکید بر جذب خیرین کتابخانه ساز در شهرستان بروجرد بیان داشت: یکی از ضرورتهای مهم در زمینه ارتقا فضای کتابخانه ای در این شهرستان جذب و مشارکت خیرین کتابخانه ساز است.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد نیز در ادامه این جلسه با اشاره به ایجاد کتابخانه های هوشمند در این شهرستان یادآور شد: ایجاد کتابخانه های هوشمند از سال آینده و در کتابخانه استاد شهیدی این شهرستان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

داود پهلوان با بیان اینکه کار ساخت دو کتابخانه در شهرستان بروجرد در دستور کار است خاطر نشان کرد: مساحت زمین در نظر گرفته شده برای این دو به ترتیب دو هزار و 400 مترمربع و یک هزار و 200 متر مربع است.