به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های "راه آبی ابریشم" محمد بزرگ‌نیا، "طهران، تهران" داریوش مهرجویی، "نیلوفر" سابین ژمایل، "گلچهره" وحید موسائیان، "پروانگی" قاسم جعفری، "گل یا پوچ" ابوالفضل جلیلی، "سی و سه روز" جمال شورجه، "خاک و آتش" مهدی صباغ زاده، "زمزمه با باد" شهرام علیدی، "یوسف پیامبر" فرج الله سلحشور، "ملک سلیمان" شهریاراسدی، "آتش سبز" محمدرضا اصلانی، "شکارچی شنبه" پرویز شیخ طادی، "فرزند خاک" محمدعلی باشه آهنگر، "حیران" شالیزه عارف پور، "یادداشت برزمین" علی محمد قاسمی، "آرام باش و تا هفت بشمار" رامتین لوافی، "بالابان" سیدرضا صافی در بخش مسابقه سینمای ایران حضور دارند.

این فیلم‌ها ازمیان 89 فیلم سینمایی رسیده به دبیرخانه جشنواره توسط هیئت انتخاب فیلم‌های سینمایی جشنواره برای حضور در بخش مسابقه انتخاب شد.

معرفی هیئت انتخاب فیلم های سینمایی جشنواره کیش

پنج سینماگر فیلم‌های سینمایی رسیده به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم کیش را بررسی و ارزیابی کردند. محمدعلی نجفی، حبیب‌الله کاسه‌ساز، حسین زندباف، دکتر محمود عزیزی و جواد اردکانی پس از بررسی فیلم‌های رسیده 18 فیلم سینمایی را برای حضور در بخش مسابقه سینمای ایران انتخاب کردند.

دانشکده صدا و سیما میزبان نشست‌های تخصصی جشنواره فیلم کیش می‌شود

دانشکده صدا و سیما میزبان دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی جشنواره فیلم کیش می‌شود. نشست دو روزه از سلسله نشست‌های میراث مشترک، آینده مشترک با همکاری دانشکده صدا و سیما برگزار می‌شود.

در نخستین روز از این نشست که در دانشگاه صدا و سیما برگزار می­شود موضوع تلویزیون و فرهنگ مشترک به بحث گذاشته می‌شود. "تلویزیون، سینما، فضاهای جدید فرهنگی اقتصادی و گردشگری"، موضوع دومین نشست جشنواره بین‌المللی فیلم کیش به شمار می‌رود. سخنرانی، میزگرد و نمایش فیلم از جمله برنامه‌های این نشست دو روزه است.

ازجمله مهمانان این میزگرد دو روزه می‌توان به حضور ناصر عنصری، ابوالقاسم طالبی، علی اصغر فهیمی‌فر، محسن بنی‌هاشمی، محمد داوری، جواد زهیری، مسعود نقاش‌زاده و اکبر نبوی اشاره کرد.

روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم کیش از احتمال حضور دکترعلی دارابی، دکترعلی رضایی، دکتر رستمی و دکتر پیمان جبلی خبر داد. زمان برگزاری این نشست نیمه دوم فروردین ماه سال 90 در دانشگاه صدا و سیما اعلام شده است.

هشت فیلم بخش ویژه نوعی نگاه جشنواره کیش معرفی شد

هشت عنوان فیلم در بخش ویژه نوعی نگاه 262 ثانیه‌ای جشنواره کیش معرفی شد. این هشت فیلم از میان 170 فیلم تولیدی یا شرکت کننده در بخش نوعی نگاه جشنواره انتخاب شدند.

فیلم‌های "هوای تازه" سیدجواد حسینی، "سجاده" محمدجواد حسین خانی، "مقرنس" صابره محمدکاشی، "مادی" مهناز صبور، "کوساگلین" نادر ساعی‌ور، "خشت‌های آسمانی" محمدحسین زینلی تربتی، "عین صاد" ایمان داودی و "ن خوب" جواد بزرگمهر از جمله فیلم‌های منتخب هستند.

47 فیلم ازتولیدات جشنواره توسط هیئت انتخاب دربخش منتخب فیلم­های حرفه‌ای معرفی شده بودند. جشنواره فیلم کیش چهارم تا هشتم اردیبهشت‌ماه سال 90 برگزار می‌شود.