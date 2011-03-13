کتابچه‌ راهنمای سفرهای نوروزی "سرزمین من" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برای نخستین بار نشریه سرزمین‌من تمام گزارش‌های یک شماره خود را به راهنمایی مسافران نوروزی برای سفر اختصاص داده ‌است. این شماره از نشریه همچون یک کتابچه سفر، کاربردی‌ترین اطلاعات را برای 13 سفر برای نوروز امسال در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

اگر به تاریخ ایران علاقمند هستید یا تماشای اشیای چندهزار ساله را دوست دارید، به طبیعت عشق می‌ورزید یا اهل خوردنی‌های سنتی ایرانی هستید، اگر می‌خواهید یک دل سیر پیاده‌روی کنید یا هوای زیارت دارید، این شماره سرزمین‌من" را از دست ندهید؛ جزئی‌ترین اطلاعات از قیمت اقامتگاه‌ها و ورودیه‌ها گرفته، تا نقشه‌ها و شماره‌‌تلفن‌های ضروری برای هر سفر را در همین شماره خواهید یافت.

"نوروز در سرزمین باستان" شما را برای سفر نوروزی به تخت‌جمشید آماده می‌کند. اینکه چطور و از چه مسیرهایی می‌توانید به این محل برسید، در کدام مسیرها قدم بزنید، چه چیزهایی می‌بینید و هرچیزی که برای بازدید از کاخ‌های سربه فلک کشیده و هزاران ساله هخامنشیان به آن نیاز دارید، در این گزارش آورده شده. غیر از این راهنما در بخش تاریخ‌گردی این شماره "پرسه در زیگورات" را خواهید خواند که شما را به گشت و گذار در چغازنبیل، عبادتگاه سه هزارساله ایلامیان باستان خواهد برد؛ با همان جزییاتی که در راهنمای سفر به تخت‌جمشید در اختیارتان قرار گرفته.

"جادوی سفر در آبرنگ" راهنمای سفری است به چشمه‌های اعجاب‌انگیز باداب سورت در استان مازندران. می‌توانید این راهنما را دست‌تان بگیرید و بدون نیاز به راهنمای محلی تا لب چشمه‌ها بروید، اطلاعات علمی درباره چشمه و توصیه‌های ویژه برای این سفر طبیعت‌گردی را همین‌جا خواهید خواند.

شکم‌گردی، راهنمای ویژه‌ای است به ابتکار "سرزمین‌من" که در این شماره دو نمونه از آن را خواهید خواند. دستور پخت، آدرس غذاخوری‌ها و قیمت خوراکی‌های سنتی گیلان و کرمانشاه را در دو راهنمای "گیله‌خوران در رشت" و "خوراک شیرین در شهر فرهاد" می‌توانید پیدا کنید. این شماره از "سرزمین‌من" را با خود در این مناطق به همراه داشته باشید تا بهترین باقالی‌قاتق، میرزاقاسمی‌، ماهی سفید یا کباب ترش را در گیلان، و خوشمزه‌ترین خورش خلال، دنده‌کباب، آش‌ها و شیرینی‌های کرمانشاه را نوش‌جان کنید.

متفاوت‌ترین بخش دو راهنما برای پیاده‌روی است. "از میان چهارباغ، از میان خاطره" راهنمایی است که چهارباغ عباسی، معروف‌ترین خیابان اصفهان را با "علی خدایی"، نویسنده‌ نام‌آشنا قدم خواهید زد و روزهای این خیابان را در 50 سال اخیر مرور خواهید کرد. "تهران، خیابان ادیان" هم شما را به پیاده‌روی در خیابان سی‌تیر تهران می‌برد. تنها خیابانی در پایتخت که مسجد، آتشکده، کلیسا و کنیسه را یکجا دارد و به همین خاطر عنوان خیابان ادیان برای آنجا انتخاب شده است.

"سفر به دیار کریمان" راهنمای کاملی است برای گشت و گذار نوروزی در شهر کرمان و بازدید از مسجدها، بادگیرها، حمام‌ها، آب‌انبارها و .... . راهنمایی که با وجود آن اطلاعات دیگری برای کرمان‌گردی نیاز نخواهید داشت.

"مسافران نور" راهنمای سفر نوروزی به مناطق جنگی استان خوزستان است. در این گزارش غیر از اطلاعات کاربردی مربوط به اقامت، برنامه کاروان‌ها و شماره تلفن‌های ضروری هم در دسترس‌تان است. از طرفی اگر می‌خواهید به زیارت پنج امامزاده شمال تهران بروید، آن هم وقتی تهران حسابی خلوت است، سراغ راهنمای "هوای امامزاده‌های شمیران" بروید و اطلاعات دقیق را برای رسیدن و گشتن در این امامزاده‌ها را که هم هوای بهار دارد و هم هوای زیارت، همان‌جا بخوانید.

بازدید از اجساد به جامانده از هزاران سال قبل، لطفی مخصوص به خود دارد. اگر می‌خواهید به دیدن این "موزه اشباح" بروید، سراغ راهنمای بازدید از موزه مردان نمکی زنجان بروید؛ چهار مرد باستانی را که بعضی از بخش‌های بدن چند هزار ساله آنها هنوز سالم باقی مانده. "تماشای تاریخ در دل تبریز" گشت و گذاری است در موزه آذربایجان تبریز که دومین موزه تخصصی باستان‌شناسی ایران است. اینجا موزه‌ای است که اشیای هفت هزار ساله تا دوره قاجار در آنجا نگهداری می‌شود.

اگر برنامه دارید نوروز به استان گلستان سفر کنید، حتما راهنمای "سوغات رنگ و نقش" را بخوانید. راهنمایی متفاوت که نمونه‌اش را تا به حال ندیده‌اید. راهنمایی برای خرید در بازارهای دائمی و روزبازارهای سنتی منطقه ترکمن‌صحرا، اینکه چطور به آنجا برسید و چه بخرید.