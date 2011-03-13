چهار شعبه فروشگاه رفاه در استان قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمدرضا رشیدی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح اولین شعبه فروشگاه رفاه در استان قزوین اظهارداشت: با توجه به جمعیت و موقعیت استان قزوین دومین فروشگاه رفاه در شهر قزوین در خیابان نوروزیان در حال ساخت است که در نیمه اول سال آینده به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: دومین فروشگاه بزرگ رفاه در قزوین با 200 میلیاردریال اعتبار با زیربنای 10 هزار مترمربع در هفت طبقه ساخته می شود و دارای دو طبقه فروشگاه، دو طبقه پارکینگ، شهربازی سرپوشیده، تالار پذیرائی و رستوران است.

رشیدی افزایش شعب فروشگاههای رفاه در کشور را از برنامه های آینده برای ارائه خدمات بیشتر به مردم عنوان کرد.

ناصر مقصودی مدیرفروشگاههای زنجیره ای رفاه استان قزوین هم گفت: درر نیمه اول سال 90 تعداد سه شعبه دیگر فروشگاه رفاه در شهرهای محمدیه، تاکستان و الوند افتتاح خواهد شد و کالاهای مورد نیاز مردم این شهرها با قیمت مناسب و به صورت متمرکز در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

مقصودی یادآورشد: در فروشگاه رفاه قزوین بیش از سه هزار و 200 نوع کالا با قیمت مناسب و کیفیت بالا عرضه می شود.

وی حذف واسطه ها و تامین کالای مرغوب با قیمتی کمتر از بازار را از جمله اهداف راه اندازی فروشگاههای رفاه در استان دانست.