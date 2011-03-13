آمادگی سازمان فناوری اطلاعات برای ایجاد پست الکترونیکی امن

به گزارش خبرنگار مهر، علی حکیم جوادی امروز یکشنبه در مراسم افتتاح دفتر صدور گواهی دیجیتال (RA)، اظهار داشت: این موضوع در آخرین جلسه کمیسیون تخصصی کار گروه فاوا مطرح و مورد استقبال اعضای کمیسیون قرار گرفته است.

وی گفت: بر اساس شاخص های بین المللی، نقش فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی، یک نفش منحصر به فرد و مهم است لذا در دولت دهم به عنوان نخستین دولت الکترونیکی و همچنین در برنامه پنجم توسعه کشور، فناوری اطلاعات به عنوان یک حوزه توانمند ساز دولت در نظر گرفته شده است.

وی نقش دفاتر صدور گواهی دیجیتال را کلیدی ارزیابی کرد و گفت: با راه اندازی دفتر صدور گواهی دیجیتال در وزارت ارتباطات، ارائه این سرویس در کل مجموعه وزارت آغاز خواهد شد. در فاز بعدی و با انتخاب یک مشاور خوب، یک CA میانی – مرکز میانی صدور گواهی دیجیتال - در وزارت ارتباطات ایجاد خواهد شد تا نقش بیشتری در این حوزه داشته باشد.

محمد صادق مفتح - معاون تجارت الکترونیکی وزیر بازرگانی نیز در این مراسم ورود به حوزه تجارت الکترونیکی را امری اجتناب ناپذیر عنوان و تصریح کرد: براساس تحلیل های جهانی، کشورهایی که خود را به تجارت الکترونیکی مجهز نکنند، طی دو دهه آینده از سطح تجارت جهانی خارج خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: مبنای توسعه دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی ایجاد و توسعه شهروند الکترونیکی است چرا که باید در ابتدا فرد الکترونیکی تعریف شود تا مقدمات کاربری تجارت الکترونیکی فراهم شود.