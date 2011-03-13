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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۲

حکیم جوادی خبر داد:

آمادگی سازمان فناوری اطلاعات برای ایجاد پست الکترونیکی امن

آمادگی سازمان فناوری اطلاعات برای ایجاد پست الکترونیکی امن

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این سازمان آمادگی دارد پست الکترونیکی امن را برای استفاده در حوزه صدور گواهی دیجیتال و کلید عمومی در اختیار متقاضیان قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حکیم جوادی امروز یکشنبه در مراسم افتتاح دفتر صدور گواهی دیجیتال (RA)، اظهار داشت:  این موضوع در آخرین جلسه کمیسیون تخصصی کار گروه فاوا مطرح و مورد استقبال اعضای کمیسیون قرار گرفته است. 

وی گفت: بر اساس شاخص های بین المللی، نقش فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی، یک نفش منحصر به فرد و مهم است لذا در دولت دهم به عنوان نخستین دولت الکترونیکی و همچنین در برنامه پنجم توسعه کشور، فناوری اطلاعات به عنوان یک حوزه توانمند ساز دولت در نظر گرفته شده است.

وی نقش دفاتر صدور گواهی دیجیتال را کلیدی ارزیابی کرد و گفت: با راه اندازی دفتر صدور گواهی دیجیتال در وزارت ارتباطات، ارائه این سرویس در کل مجموعه وزارت آغاز خواهد شد. در فاز بعدی و با انتخاب یک مشاور خوب، یک CA میانی – مرکز میانی صدور گواهی دیجیتال - در وزارت ارتباطات ایجاد خواهد شد تا نقش بیشتری در این حوزه داشته باشد.
 
محمد صادق مفتح - معاون تجارت الکترونیکی وزیر بازرگانی نیز در این مراسم ورود به حوزه تجارت الکترونیکی را امری اجتناب ناپذیر عنوان و تصریح کرد: براساس تحلیل های جهانی، کشورهایی که خود را به تجارت الکترونیکی مجهز نکنند، طی دو دهه آینده از سطح تجارت جهانی خارج خواهند شد.
 
وی خاطر نشان کرد: مبنای توسعه دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی ایجاد و توسعه شهروند الکترونیکی است چرا که باید در ابتدا فرد الکترونیکی تعریف شود تا مقدمات کاربری تجارت الکترونیکی فراهم شود.
کد مطلب 1273447

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