تشکیلات خودگردان شهرک سازی در کرانه باختری را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تشکیلات خودگردان فلسطین امروز در بیانیه ای تصمیم رژیم صهیونیستی برای احداث 100 واحد مسکونی در کرانه باختری را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است : احداث این شهرکها اقدامی اشتباه و غیر قابل قبول است. این تصمیم مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.

صائب عریقات عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) نیز اظهار داشت : ما به شدت تصمیم اخیر کابینه بنیامین نتانیاهو و توسعه شهرک ها در کرانه باختری را می کنیم.

وی با بیان این مطلب افزود: امنیت و صلح و ثبات برای همه تنها با پایان یافتن اشغال اراضی اشغالی 1967 امکانپذیر خواهد بود.

رژیم صهیونیستی در راستای بی توجهی به خواست جامعه جهانی شب گذشته با احداث صدها واحد مسکونی در شهرکهای صهیونیست نشین "گوش عتصیون"، "معال آدومیم"، "آریل"، "کریات" در کرانه باختری موافقت کرد.