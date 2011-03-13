قانون 2 درصد سهم اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سعادت با اشاره به تقسیم‌ بندی پژوهش‌ ها به پژوهش‌ های بنیادی و کاربردی گفت: سهمی که در کشور برای پژوهش‌ های بنیادی گذاشته می ‌شود، ناچیز است و می بایست نسبت بین پژوهش‌ های بنیادی و کاربردی رعایت ‌شود.

وی با بیان اینکه چند سالی است به پژوهش‌ های بنیادی در کشور بی ‌مهری می ‌شود، به بیانات مختلف بر انجام پژوهش‌ های کاربردی اشاره کرد و افزود: اعتقاد داریم پژوهش ‌های کاربردی هم باید در کشور انجام شود ولی این‌که بیاییم یکی را در مقابل دیگری بگذاریم و تناسب رعایت نشود، به دانشگاه‌ های کشور و رشد تولید علم در کشور آسیب می ‌زند.

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز با اشاره به کارکرد کارگروه ‌های پژوهش و فناوری استان ‌ها در سالیان گذشته به منظور سامان‌دهی پژوهش کاربردی مورد نیاز هر منطقه گفت:‌ یکی از راه‌هایی که برای توزیع اعتبارات چند سال قبل وجود داشت و بعد از چند سال دوباره در سال 89 فعال شد، کارگروه‌ های پژوهش و فناوری استان ‌ها بود.

وی ادامه داد: این کارگروه ‌ها در سال 89 با آغاز مجدد فعالیت خود، با مشکل تأمین اعتبار روبه ‌رو هستند که در قانون بودجه سال 89 بند "ط" به دستگاه ‌های اجرایی هر استان اجازه داده است تا 2 درصد اعتبارات خود را صرف پژوهش کنند اما هیچ الزامی برای آن قید نشده است.

سعادت خاطرنشان کرد: اعتبارات پژوهشی دستگاه ‌های اجرایی استان تکلیفی و تجمیعی نیستند و دستگاه‌ های اجرایی مختارند هر گونه که تمایل دارند، اعتبارات را هزینه کنند؛ در صورتی که اگر حداقل یک درصد اعتبارات تجمیع می ‌شد، راحت می‌ توانستیم به نیازهای پژوهشی استان پاسخ مساعد ‌دهیم.