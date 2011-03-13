استان زنجان آماده استقبال از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر یکشنبه در جمع فرمانداران و بخشداران استان زنجان با تاکید بر اینکه احتمال توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف در اراضی ملی در ایام تعطیلات نوروزی وجود دارد، افزود: دستگاه‌های مسئول باید امسال نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.



وی همچنین با تذکر به دهیاران نسبت به سوء ‌استفاده برخی افراد در خصوص انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی، ابراز کرد: دهیاران باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.

همچنین معاون سیاسی، امنیتی استاندار زنجان با اشاره به اینکه پرهیز از حاشیه‌پردازی‌ها و همچنین همدلی مسئولان، عاملی مهم در روند رو به‌رشد و مطلوب توسعه استان است افزود: همه فرمانداران و بخشداران و مجموعه مدیران استانی،‌ با در نظر گرفتن این نکات انتخاب شده‌اند.



اباصلت سیاح افزود: به مدیران توصیه شده است که به‌دور از هرگونه حاشیه و جوسازی کار کرده و خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.



وی با بیان اینکه همدلی و کار مضاعف مسئولان، باعث رضایت‌مندی مردم شده است، خاطرنشان کرد: در نظرسنجی‌ رسمی صورت گرفته در سطح استان‌های سراسر کشور، 98 درصد پاسخگویان زنجانی نسبت به عملکرد مدیریت استان نظر مثبت داشته‌اند که از این نظر استان زنجان از جایگاه خوبی در میان استان‌های مختلف برخوردار است.



سیاح ادامه داد: در سال گذشته سعی شد تا جایگاه استان به‌معنای واقعی و عملی در کشور شناسانده شود که حضور سرمایه‌گذاران در استان موید این امر است و هم اکنون در حوزه ملی همه به اهمیت و توانمندی‌های استان واقف هستند.