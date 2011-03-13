پاکبانانی که با پارکبان اشتباه گرفته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، بکار بردن عنوان صحیح مشاغل و موقعیتها از جمله موضوعاتی بوده است که رسانه ها سعی در رعایت آن در عنوانهای خبری خود داشتند.

اگرچه گاهی نیز در انتشار اخبار بروز خطاهای چشمی و غلطهای تایپی اجتناب ناپذیر است اما اشتباهی که در انتشار خبر مراسم تجلیل از کارگران خدمات شهری کرج رخ داد مربوط به این قبیل خطاها نیست بلکه این اشتباه از وجود خلاهایی دیگری در کار اطلاع رسانی کرج نشات می گیرد.

اینکه همواره تمامی رسانه ها از خبرهای دریافتی به صورت فکس و برداشت از سایتهای سازمانها و ادارات به جهت سهولت در دسترسی و سرعت انتشار استقبال می کنند امری طبیعی است اما نباید از نظر دوست داشت که گاهی خود روابط عمومیها و ستادهای خبری نیز ممکن است دچار اشتباه شوند و خبرهای خود را با غلط تایپی یا محتوایی برای رسانه ها ارسال کنند.

از این رو وظیفه رسانه است که با دقت عمل بیشتر و به دور از برداشت مطالب از منابع دیگر از بروز این قبیل خطاها جلوگیری کند.

روز گذشته تمام رسانه های کرج به ویژه سایتهای خبری و خبرگزاریها به اتفاق به جای لفظ "پاکبان" در قبال کارگران زحمتکش بخش خدمات شهری عنوان "پارکبان" را برای این عده به کار بردند که وظایفی کاملا متفاوت با "پاکبانها" در شهر بر عهده دارند.

این قشر که همواره منشا تمیزی و شادابی چهره ظاهری شهر بوده اند هیچگاه به اندازه "پارکبانهای " شهر در رسانه ها مطرح نشده بودند و شاید از همین روست که رسانه ها نیز با لفظ "پاکبان" بیگانه بوده و بی درنگ خبرهای این مراسم را با تیتر پارکبان بر روی خروجی خود فرستادند.

به هر روی این یادآوری تنها به جبران بروز اشتباهی بود که خواسته یا ناخواسته در فضای خبری شهر رخ داد و با تعجب خدمات شهری همراه شد.

امید می رود از این پس رسانه ها ضمن توجه بیشتر به تمامی اقشار دیگر هیچگاه " پاکبانهای زحمتکش" را با کسی اشتباه نگیرند.