نخستین همایش فرهنگی "ایران کهن، ارزشها و فرهنگها " در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این همایش که به مناسبت بزرگداشت مقام زن برگزار شد، میر جلال الدین کزازی از چهره های ماندگار کشور ، اظهار داشت: یکی از پسندیده ترین و ارجمندترین روزهای سال در گاه شماری فرهنگی ایرانیان کهن روز سپندارندگان درپنجم اسفند ماه است.

وی افزود: روزی که ایرانیان به شیوه ای نمادین مقام زن را والا و ارزشمند می خواندند، می کوشیدند به طور نمادین زن را آنگونه که در خور اوست بزرگ بدارند.

زن در فرهنگ ایرانی از همه فرهنگها والاتر است

کزازی گفت: از میان تمام فرهنگ هایی که در جهان می شناسم زن در فرهنگ ایرانی از همه فرهنگ ها گرامی تر و والاتر است.

در ادامه این همایش دبیر انجمن موسیقی صبا دانشگاه صنعتی کرمانشاه با اشاره به هدف برگزاری این همایش، اظهار داشت: این همایش با هدف مقابله با تهاجم فرهنگی و جایگزینی روز "ولنتاین"، همچنین بزرگداشت مقام زن برگزارشد.

کاوه شجاعی فر از برگزاری همایش " هوره، مور و سیاه چمانه" در اردیبهشت سال آتی خبر داد و تصریح کرد: این همایش نیز با هدف آشنایی جوانان کرمانشاهی با نواهای کرد برگزار می شود و قصد داریم برای هرچه با شکوه تر برگزار کردن این همایش از برجسته ترین نوازنده ها دعوت به عمل آوریم.

وی افزود: برگزاری همایش" موسیقی ایرانی تا جهانی شدن چند قدم" از دیگر همایش های در دست اجرای انجمن موسیقی صبا دانشگاه صنعتی کرمانشاه در نیمه نخست سال 90 است.

شجاعی فر برگزاری همایش فرهنگی " ایران کهن، ارزشها و فرهنگها" با این مضمون را دومین همایش در ایران عنوان کرد.

امیدواریم دستگاه های ذیصلاح موسیقی کرمانشاهی را بیشتر حمایت کنند

دبیر انجمن موسیقی صبا دانشگاه صنعتی کرمانشاه خاطر نشان کرد: اعضای این انجمن از دو ماه قبل برای هرچه بهتر برگزار کردن این همایش تدابیر لازم را اندیشیده است و امیدواریم با این اقدام یک گام کوچک در جهت زنده نگه داشتن موسیقی ایران اسلامی برداشته باشم.

شجاعی فر ضمن تشکر ویژه از رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه و کسانی که از برگزاری این همایش حمایت لازم را کرده اند، گفت: امیدواریم دستگاه های ذیصلاح برای نیل به جایگاه بالاتر موسیقی استان کرمانشاه با حضور گروه های موسیقی کرمانشاهی خصوصاً موسیقی بانوان حمایت های لازم را از ما به عمل آورند.

در خاتمه این همایش ازفریبا شاه حسینی سرپرست موسیقی دایراک خاتون، امیر محمدی از شاعران کرمانشاهی و اعضای گروه موسیقی صبا با اهدای تندیس و لوح قدردانی شد.

در همایش فرهنگی " ایران کهن، ارزشها و فرهنگها" جواد کریمی بنیانگذار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه و از اساتید موسیقی، جمعی از اساتید و کارکنان و جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه نیز حضور داشتند.