19 گروه تئاتر از استان زنجان پروانه موقت فعالیت دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، گروه‌های نمایشی «پوپک» به‌سرپرستی حمیدرضا قزلباش، «پویش» به‌سرپرستی رحمان محمدی، «ساخت» به‌سرپرستی محمود عربخانی، «نقاب آبی» به‌سرپرستی علی آقاجانلو، «عرفان» به‌سرپرستی امیر سهامی، «سیب نقره‌ای» به‌سرپرستی جواد جریان‌قلم، «گروتسک» به‌سرپرستی ناصر حیدری و «آرماد» به‌سرپرستی نسرین نباتی، از شهرستان زنجان موفق به دریافت پروانه موقت فعالیت شدند.

از شهرستان خدابنده، گروه‌های نمایشی «بائوباب» به‌سرپرستی پیمان کریمی، «سایه» به‌سرپرستی ایرج محرمی، «ایده» به‌سرپرستی مجید حسینی و «اویناز» به‌سرپرستی آرش قربانی و از شهرستان ابهر گروه‌های نمایشی «خیال» به‌سرپرستی سحر جعفری‌زاد، «صبا» به‌سرپرستی حمید دارایی و «تماشا» به‌سرپرستی احمد رحمانی، پروانه موقت فعالیت خود را دریافت کردند.

این پروانه برای گروه‌های نمایشی «قلندر» به‌سرپرستی محمد رحمانیان، «باران» به‌سرپرستی علی‌اکبر زارع و «سپیده» به‌سرپرستی امید کردلو‌وند از شهرستان خرمدره و گروه نمایشی «رنگین کمان» به‌سرپرستی علی عماری از شهرستان طارم نیز صادر شد.

صدور پروانه موقت برای فعالیت گروه‌های نمایشی در راستای طرح استقرار گروه‌ها در استان‌ها صورت می‌گیرد و بر این اساس در این گردهمایی روز گذشته فعالان تئاتر کشور، گواهینامه موقت فعالیت 550 گروه تئاتری از سراسر کشور اعطا شده است.

بر اساس این طرح که به‌منظور استقرار گروه‌ها در سالن‌های نمایشی اجرا می‌شود، هر گروه حداقل باید یک اجرای عمومی 10 روزه در طول سال داشته باشد و اعتبار پروانه موقت گروه‌ها در سال 90 به این امر وابسته است.