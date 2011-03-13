آمریکا بار دیگر وزیرستان جنوبی را بمباران کرد/ 14 کشته و زخمی در منطقه هنگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون، در نتیجه حمله موشکی آمریکا در وزیرستان جنوبی در جنوب غرب پاکستان دست کم چهار نفر کشته شدند.

این حمله ساعت 10 صبح به وقت محلی پاکستان روی داد، زمانی که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با شلیک دو موشک یک وسیله نقلیه حامل شبه نظامیان در وزیرستان جنوبی را مورد هدف قرار داد.

بر این اساس حمله صبح امروز یکشنبه نوزدهمین حمله موشکی آمریکا از ابتدای سال جاری تاکنون بود که در نتیجه آن 92 نفر کشته شدند.

خبر دیگر اینکه افراد مسلح ناشناس به سوی یک اتوبوس مسافربری در منطقه هنگو در شمال غرب پاکستان تیراندازی کردند که سبب کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن 7 فرد دیگر شدند.

بر این اساس افراد مجروح به بیمارستان اطراف محل حادثه منتقل شدند و دو نفر از مجروحین در شرایط وخیم به سر می برند. پلیس همچنین پس از این رویداد منطقه را محاصره کرده و تحقیقات لازم در این باره آغاز شده است.

این حمله 10 روز پس از آن روی می دهد که در نتیجه یک انفجار انتحاری در یک ون پلیس در شهر هنگو 9 نفر از جمله سه مقام ارشد پلیس کشته و 30 فرد دیگر زخمی شدند.