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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نشست مسئولان هلال احمر با سفیر ژاپن/ اعزام تیم پنج نفره ارزیابی به توکیو

نشست مسئولان هلال احمر با سفیر ژاپن/ اعزام تیم پنج نفره ارزیابی به توکیو

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از نشست مسئولان هلال احمر ایران با سفیر ژاپن خبر داد و گفت: یک تیم پنج نفره عملیاتی به زودی برای ارزیابی شرایط وارد توکیو می‌شود.

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عصر یکشنبه مسئولان هلال احمر با سفیر ژاپن ملاقات می کنند گفت: در وضعیت فعلی ژاپن نیازمند تیم های جستجو و نجات است.

وی افزود: با توجه به مدیریت مطلوب تیم امداد و نجات هلال احمر ایران در سیل پاکستان، یک تیم پنج نفره عملیاتی به زودی برای ارزیابی شرایط  وارد توکیو می‌شود.

مظفر اظهار داشت: تا کنون ژاپن درخواستی از ایران نداشته ولی هلال احمر ایران آمادگی خود را برای ارسال کمک اعلام کرده است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر تاکید کرد: گروه اعزامی پس از حضور در توکیو و بررسی شرایط  مناطق آسیب‌دیده نحوه و نوع کمکهای هلال احمر ایران را اعلام می کنند.       

کد مطلب 1273456

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