نشست مسئولان هلال احمر با سفیر ژاپن/ اعزام تیم پنج نفره ارزیابی به توکیو

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عصر یکشنبه مسئولان هلال احمر با سفیر ژاپن ملاقات می کنند گفت: در وضعیت فعلی ژاپن نیازمند تیم های جستجو و نجات است.

وی افزود: با توجه به مدیریت مطلوب تیم امداد و نجات هلال احمر ایران در سیل پاکستان، یک تیم پنج نفره عملیاتی به زودی برای ارزیابی شرایط وارد توکیو می‌شود.

مظفر اظهار داشت: تا کنون ژاپن درخواستی از ایران نداشته ولی هلال احمر ایران آمادگی خود را برای ارسال کمک اعلام کرده است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر تاکید کرد: گروه اعزامی پس از حضور در توکیو و بررسی شرایط مناطق آسیب‌دیده نحوه و نوع کمکهای هلال احمر ایران را اعلام می کنند.