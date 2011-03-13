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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۶

ترمینال خدابنده راه اندازی می شود

ترمینال خدابنده راه اندازی می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار زنجان از راه‌اندازی فاز اول ترمینال مسافربری قیدار در هفته دفاع مقدس سال آینده خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این ترمینال مسافربری، جابجایی مسافر در شهر قیدار ساماندهی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: وجود ترمینال مسافربری برون‌شهری جزء نیازهای اساسی هر شهری بوده و باید در راستای توسعه آن در سطح شهر‌های مختلف استان اقدام کرد.
 
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در راه‌اندازی ترمینال‌های مسافربری در اولویت کار قرار دارد و در این رابطه شرایط لازم برای سرمایه‌گذاران در استان فراهم شده است.
 
رفیعی با اشاره به اینکه راه‌اندازی ترمینال مسافربری در قیدار یکی از خواسته‌های مردم این شهر است، افزود: مشکلات حقوقی موجود رفع شده و قبل از آغاز تعطیلات نوروزی حصارکشی زمین ترمینال آغاز خواهد شد.
 
معاون عمرانی استانداری زنجان  با تاکید بر اینکه کار جابه‌جایی مسافر در این ترمینال تا 6 ماه آینده، امکان‌پذیر خواهد شد افزود: فاز اول این پروژه تا هفته دفاع مقدس سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.
 
کد مطلب 1273459

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