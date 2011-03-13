ترمینال خدابنده راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: وجود ترمینال مسافربری برون‌شهری جزء نیازهای اساسی هر شهری بوده و باید در راستای توسعه آن در سطح شهر‌های مختلف استان اقدام کرد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در راه‌اندازی ترمینال‌های مسافربری در اولویت کار قرار دارد و در این رابطه شرایط لازم برای سرمایه‌گذاران در استان فراهم شده است.

رفیعی با اشاره به اینکه راه‌اندازی ترمینال مسافربری در قیدار یکی از خواسته‌های مردم این شهر است، افزود: مشکلات حقوقی موجود رفع شده و قبل از آغاز تعطیلات نوروزی حصارکشی زمین ترمینال آغاز خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری زنجان با تاکید بر اینکه کار جابه‌جایی مسافر در این ترمینال تا 6 ماه آینده، امکان‌پذیر خواهد شد افزود: فاز اول این پروژه تا هفته دفاع مقدس سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

