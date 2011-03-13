کنگره بین المللی شعر عربی نورالثقلین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این کنگره بین المللی 300 اثر از شعرای داخلی و خارجی از کشورهای عراق، یمن، عربستان، لبنان، مصر، ساحل عاج، برزیل و سوریه ارائه می شود.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: خوشبختانه در سطح کشور و استان به خوزستان اعتبارات خوبی از سوی دولت در زمینه های فرهنگی و دینی اختصاص یافته و این امر باعث شده در استان خوزستان نسبت به گذشته جشنواره‌های متعدد فرهنگی، هنری و دینی برگزار شود.

حجت‌الاسلام سید لطف‌الله سپهر افزود: به واسطه اعتبارات سفر فرهنگی دولت جشنواره های مهمی برگزار شد و یکی از برکات این سفر افتتاح دانشکده امیرالمؤمنین (ع) در استان است و بر این باورم که دولت در بحث شعار فرهنگی سال 89 بیشترین شعارهایش را عملیاتی کرده است.



سپهر با اشاره به وجود تنوع های گوناگون قومیتی در خوزستان این نکته را از دیگر عوامل و شاخص های این استان در کشور برشمرد و تصریح کرد: بودن این قومیتها، آداب و رسوم متنوع را به دنبال دارد و یک بهار تنوع فرهنگی، هنری و اجتماعی است به همین دلیل تعریف سوژه های فرهنگی، هنری و جشنواره ای در این زمینه رسالت و وظایف دولت و دستگاه ‌های استان را سنگین می کند.



وی با اشاره به برگزاری جشنواره های متنوع دینی، ادبی و هنری در استان، گفت: یکی از موهبتهای دولت دهم در بحث قرآن و ادبیات، برگزاری نخستین کنگره شعر عربی قرآنی نورالثقلین است.



سپهر گفت: این جشنواره در دو بخش قرآن و اهل بیت(ع) با حضور شاعران و ادبای داخل و خارج کشور و استان برگزار می‌ شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: امروزه استان خوزستان در زمینه ابتهال و سروده های قرآنی و داشتن قاریان و حافظان مطرح در کشور و جهان اسلام دارای جایگاه رفیعی است که نشان از ظرفیت بالای استان دارد.



سپهر افزود: در زمینه ادبیات عرب نیز این استان با داشتن شاعرانی چون دعبل، کمیت و ابن سکیت شاعرانی داشته که در سطح جهان اسلام می ‌درخشند که این امر نیز نشان از جایگاه خوزستان در عرصه شعر عربی دارد.



وی اظهار داشت: دبیرخانه کنگره کار مشترکی از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) است که در خوزستان به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به سرپرستی آیت الله موسوی جزایری سپرده شده است.



وی با اشاره به زمان انتشار فراخوان این کنگره گفت: فراخوان جشنواره از آبان توسط رایزنهای فرهنگی و سفارتهای ایران در کشورهای عربی و سایت ها موجود در کشور منتشر شده است و ظرف دوماه این فراخوان توانسته تاثیر مثبت در عرصه بین‌الملل داشته باشد.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به ایجاد تمهیداتی برای نهادینه کردن این کنگره و برگزاری همه ساله آن در استان، گفت: کمیته ای ویژه‌ برای این کار تدارک دیده ایم و سعی شده از توانمندیهای شاعران بهره گرفته شود و با مفاخر علمی و دینی و شاعران استان یک سری نشست های تخصصی را برگزار کنیم.



سپهر گفت: به دلیل اینکه کنگره شعر عربی نورالثقلین نخستین تجربه از این نوع است، برای نهادینه کردن آن نیاز به انقلاب و تحرک چشم‌گیر فرهنگی و تبلیغی است.



وی از زحمات آیت‌الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان که ریاست شورای سیاستگذاری کنگره شعر عربی قرآنی نورالثقلین را برعهده دارد و با احساس مسئولیت برگزاری این کنگره را دنبال می کند قدردانی کرد و افزود: مطمئنم که این کنگره از اثرگذارترین جشنواره ها در استان خواهد بود.



این کنگره امروز در دو نوبت صبح و عصر با حضور مسؤلان استانی و کشوری با مدیریت حضرت آیت الله موسوی جزایری در اهواز برگزار می شود.