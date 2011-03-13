به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، بررسی آبهای ساحلی اسرائیل نشان می دهد که سطح آب در این منطقه در حال بالا آمدن است و سواحل این سرزمین در معرض وقوع سونامی است که ارتفاع امواج آن به شش متر می رسد.

بر همین اساس در صورت وقوع سیل در سرزمینهای اشغالی نیز دست کم یک پنجم از خاک شهرهایی چون "حیفا" و "نهاریا" به زیر آب می رود.

به نوشته هاآرتض، "دانیل فلسن اشتاین" و "مایکل لیختر" از دانشگاه عبری تحقیقات گسترده ای را درباره امکان به زیر آب رفتن سرزمینهای اشتغالی انجام داده و در نتیجه تحقیقات خود نوشته اند : سونامی به دو روش شکل می گیرد. اول وقوع زمین لرزه؛ در این حالت صفحه های قاره ای ( لایه های تشکیل دهنده زمین) در اعماق زمین جابجا شده و تکان می خورند که این موضوع تاثیر زیادی بر دریاها دارد. شدت این جریان در نقاطی که صفحات قاره ای به هم می رسند شدیدتر است.

عامل دومی که سبب بروز سونامی می شود فرو رفتن بخشی از زمین به زیر آب است و با توجه به افزایش سطح آبهای روی زمین که در اثر گرم شدن دمای هوا رخ داده شاهد وقوع سونامی های خطرناک در سراسر جهان در سالهای اخیر هستیم.

در نتیجه تحقیقات این دو دانشمند آمده است : در صورت وقع سونامی در سواحل فلسطین اشغالی موج هایی به طول شش متر به سواحل حمله می کنند که این موضوع خسارتهای زیادی را به شهرهای ساحلی وارد کرده و دیگر شهرها نیز در معرض جاری شدن سیل قرار می گیرند.

بر همین اساس درصورت وقوع سیل در سرزمینهای اشغالی، 22.3 درصد از نهاریا، 23.5 درصد از حیفا، و 10 درصد از تل آویو به زیر آب خواهند رفت.

علاوه بر آن تل آویو که در در نزدیکی رودخانه "یارکن" قرار دارد، در معرض خطر بیشتری است و در صورت طغیان این رودخانه، وضعیت تل آویو پیچیده تر از شهرهای دیگر می شود.