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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

1350 نفر از زنجان به مناطق جنگی جنوب اعزام می شوند

1350 نفر از زنجان به مناطق جنگی جنوب اعزام می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول اردوی راهیان نور سپاه ناحیه زنجان با بیان اینکه اعزام کاروانهای محلات شهرستان زنجان به مناطق جنوب کشور از روز سه‌شنبه 24 اسفندماه آغاز می‌شود، گفت: در این کاروانها بیش از هزار و 350 نفر از شهرستان زنجان راهی مناطق جنگی می‌شوند.

رحمان هادی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این تعداد شرکت‌کننده در قالب سه کاروان 450 نفره به مناطق جنوب کشور اعزام می‌شوند.
 
وی با اشاره به اینکه دیدار از مناطق عملیاتی اروندکنار، شلمچه، طلائیه، هویزه، فکه، چزابه و دهلاویه از برنامه‌های این کاروان‌ها است، ادامه داد: در این برنامه‌ها راویان مطرح کشوری و سرداران هشت سال دفاع مقدس به بیان خاطرات خود از دوران جنگ می‌پردازند.
 
مسئول اردوی راهیان‌نور سپاه زنجان افزود: مادحین بسیجی شهر زنجان نیز در این اردو، شرکت‌کنندگان را همراهی می‌کنند.
 
هادی نژاد به برنامه‌های جنبی که در محل استقرار کاروانهای راهیان‌نور زنجان پیش‌بینی شده است اشاره کرد و گفت: شب خاطره‌گویی، یادواره شهدا، پخش فیلمهای غواصان دریادل و رزمندگان زنجان، مسابقات فرهنگی ـ دینی و برپایی نمایشگاه محصولات فرهنگی از جمله برنامه‌هایی است که برای این کاروان‌ها در نظر گرفته شده است.
 
وی عنوان کرد: ترویج فرهنگ غنی ایثار و شهادت، تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدای 8 سال دفاع مقدس و همچنین شناساندن معارف دفاع مقدس به قشر جوان از اهداف برگزاری اردوهای راهیان نور است.
 
کد مطلب 1273462

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