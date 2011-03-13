تنها 10 درصد اراضی کشاورزی تهران تحت پوشش آبیاری قطره ای است

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: اجرای طرحهای کشاورزی برگرفته از یک اصل پراهمیت قانون اساسی در زمینه تامین بخش عمده نیاز غذایی کشور از منابع داخلی است.

این مسئول با اشاره به بیانات امام راحل(ره) خاطرنشان کرد: امام راحل عظیم الشان(ره) در بیانات خود پیرامون اهمیت تولید در کشاورزی می فرماید " کشوری که سفره آن در دست بیگانگان باشد هرگز نمی تواند دم از استقلال بزند".

وی با اشاره برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله کشور گفت: پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی میزان تولیدات کشاورزی کشور از مرز 20 میلیون تن تجاوز نمی کرد اما این ارقام پس از سه دهه به 107 میلیون تن رسید و در حال حاضر 97 درصد نیاز غذایی کشور توسط محصولات تولید داخل تامین می شود.

موسوی ادامه داد: با اجرای طرحهای کشاورزی و با تکیه بر فناوریهای نوین تولید محصولات غذایی این بخش در برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله کشور به 300 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

آبیاری قطره ای تنها در 10 درصد از اراضی تهران

مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران آب و خاک را دو رکن اساسی در بهبود روند تولیدات کشاورزی خواند و گفت: تا زمانی که استفاده و بهره وری از آب و خاک بعنوان دو رکن اصلی تولید محصولات کشاورزی بشکل اصولی صورت نگیرد اهداف سند 20 ساله کشور در این زمینه محقق نخواهد شد.

این مسئول با انجام قیاسی بین مصرف آب در تهران و دیگر استانهای کشور افزود: تهران به سبب رشد روزافزون جمعیت و اهمیت تامین آب شرب بعنوان یک رجحان اساسی بر خلاف دیگر استانهای کشور که 93 درصد میزان آب استحصالی خود را به بخشهای کشاورزی اختصاص می دهند تنها 63 درصد از این منابع را به کاربری مذکور تخصیص داده است.

وی با بیان اینکه 60 درصد آب مصرفی در امور کشاورزی به هدر می رود، عنوان کرد: متاسفانه همین میزان آب اختصاصی ناچیر به بخش کشاورزی استان تهران نیز بدلیل استفاده نادرست و بکارگیری شیوه های غیراصولی سنتی آبیاری به هدر می رود.

سید محمد موسوی از وجود 200 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی در استان تهران خبر داد و افزود: تهران دارای 200 هزار هکتار اراضی کشاورزی و عرصه های باغی است اما از این میزان تنها 20 هزار هکتار زمین زراعی تحت پوشش آبیاری تحت فشار و مدرن قرار دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به مصوبات دور سوم سفرهای هیئت دولت خاطرنشان کرد: در دور سوم سفرهای هیئت دولت به تهران استقرار 70 هزار هکتار از اراضی این استان تحت پوشش آبیاری قطره ای مصوب شد که این امر نشان از توجه ویژه مقام معظم رهبری و دولت خدمتگزار به طرح حیاتی مذکور است.

هدرروی 50 درصد آب در زمان انتقال

این مسئول ادامه داد: مجموعه جهاد کشاورزی استان تهران قصد دارد طرح آبیاری تحت فشار استان تهران در برنامه پنج توسعه را از 60 هزار هکتار اراضی کشاورزی و عرصه های باغی به 100 هزار هکتار برساند.

وی درخصوص تسهیلات ارائه شده در زمینه آبیاری قطره ای گفت: دولت در راستای تحقق این امر به ارائه تسهیلاتی مانند تقبل 50 درصد از هزینه های طرح آبیاری قطره ای مناطق روستایی روی آورده است.

موسوی با بیان اینکه 50 درصد اتلاف آب از منبع تولید تا مزرعه صورت می گیرد، عنوان کرد: متاسفانه بدلیل وجود سامانه های غیراصولی انتقال آب به مزارع 50 درصد از این نعمت خدادادی در مسیر بین منبع تولید و مزرعه هدف تلف می شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران بیان داشت: از این رو جهاد کشاورزی درخصوص بهره وری اصولی از آب در مسیر یاد شده تهیه طرح و عرضه لوله به کشاورزان را بصورت رایگان امکان پذیر ساخته است.

عدم تناسب میزان دام و ظرفیت مراتع

این مسئول استفاده امروز از مراتع را ناصحیح دانست و افزود: متاسفانه در حال حاضر استفاده از مراتع کشور بشکلی نادرست انجام می گیرد و نواحی یاد شده بیش از دو نیم برابر ظرفیت خود پذیرای انواع دام جهت چرا هستند.

وی بیان داشت: درحالیکه تولید بخش کوچکی از خاک پویا نیازمند هزاران سال زمان است این استفاده ناصحیح موجبات فقر مراتع و تبدیل نعمت باران به نقمت شستشو و فرسایش خاک طلاگونه کشاورزی کشور را فراهم می آورد.

سید محمد موسوی از کاربری مکمل گیاهان دارویی در مراتع دماوند و فیروزکوه خبر داد و گفت: مراتع نواحی مختلف شهرستانهای دماوند و فیروزکوه بدلیل استقرار در مناطقی با آب و هوای مناسب قابلیت ایجاد کاربری مکمل گیاهان دارویی در کنار علوفه را نیز دارد که این طرح در آینده ای نزدیک اجرایی خواهد شد.