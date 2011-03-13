شعر فرهنگی آمیخته با روح جاویدان بشر است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حجت الاسلام عباسعلی اختری، ظهر یکشنبه در نخستین کنگره بین المللی قرآن و عترت نورالثقلین با اشاره به اینکه این کنگره در راستای گرامیداشت جایگاه والای اهل بیت عصمت و طهارت برگزار شده است، اظهار داشت: هدف از برگزاری این کنگره ترویج فرهنگ اصیل اسلامی در جهان است.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه برگزاری اینگونه کنگره ها تاثیر به سزایی در گسترش آرمانهای اصیل اسلامی در جهان دارد، بیان داشت: در این کنگره شعرایی از کشورهای مصر، لیبی، لبنان، ساحل عاج، برزیل، مالی، عراق، سوریه، عربستان سعودی، یمن و دیگر کشورهای جهان حضور دارند و این حضور آنها سبب دریافت معارف الهی و به تبع آن ترویج در کشورهای خود می شود.

معاون امور بین‏الملل دفتر مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، شاعری را هنری بزرگ و الهی دانست و اذعان داشت: تبع شاعری هنری بزرگ و موهبت الهی از جانب خداوند متعال است که پروردگار جهانیان این تبع را در وجود افراد نخبه ای از جامعه قرار داده است.



وی با بیان اینکه شاعری هنری گرانبها برای انسانهاست، تصریح کرد: شعر و شاعری در همه دوران و زمانها بوده، کشورهای بسیاری نیز از این تبع به خصوص استفاده می کردند چراکه زبان شاعری بسیار برنده و تاثیر گذار است.



دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) زبان شاعری را فرهنگ مشترک همه کشورهای اسلامی دانست و اذعان داشت: شعر فرهنگی است که آمیخته با روح جاویدان بشری است از این رو مورد استفاده کشورهای جهان قرار می گیرد.



وی شاعری را موقعیتی ویژه برای ارسال و تبادل ارزشها، افکار و ایده های اصیل اسلامی و انسانی دانست و بیان داشت: در واقع شاعران با ابراز اشعار خود فرهنگ ملت و کشور خود را بیان می کنند از این رو شاعری موقعیتی برای ارسال ارزش های اصیل اسلامی است.



این کنگره امروز در دو نوبت صبح و عصر با حضور مسؤلان استانی و کشوری با مدیریت آیت‌الله موسوی جزایری در اهواز برگزار می شود.