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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۱

یوسف نژاد اعلام کرد:

سعیدلو و علی آبادی غایبان کمیسیون تلفیق بودند

سعیدلو و علی آبادی غایبان کمیسیون تلفیق بودند

ساری - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون تلفیق قانون بودجه سال 90 کل کشور از عدم حضور رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک در جلسه پیش از ظهر یکشنبه فراکسیون ورزش کمیسیون تلفیق بودجه سال 90 کل کشور خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: در جلسه امروز هیئت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون تلفیق قانون بودجه سال 90 برگزار شد، علی سعیدلو و محمد علی آبادی علیرغم دعوت نامه قبلی غایبان اصلی جلسه بودند.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه که با دعوت قبلی از رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک و معاونان آنان صورت گرفت هیچ یک از آنان حضور نیافته تا برای موضوع بودجه ورزش در سال 90 همفکری شود.
 
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه در مورد اعتبار 929 میلیارد تومانی سازمان تربیت بدنی و بودجه 40 میلیارد تومانی سازمان جوانان و ردیف ها و بخش های هزینه های سازمان تربیت بدنی برای توسعه ورزش همگانی توسط وزارت علوم و گسترش ورزش دانش آموزی و همگانی بحث شد.
 
یوسف نژاد افزود: در این جلسه مقرر شد بر اساس تکالیف قانونی مشخص در قانون برنامه پنجم توسعه، وظایف و تکالیف سازمان تربیت بدنی در مورد بودجه در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری شود.
 
به گفته وی، قرار شد اعتبارات سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان ادغام و به صورت وزارتخانه برای سال آینده در بودجه گنجانده شود.
 
یوسف نژاد گفت: مسئولان سازمان تربیت بدنی باید علت عدم حضور خود در این جلسه را اعلام کنند.
کد مطلب 1273465

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