سعیدلو و علی آبادی غایبان کمیسیون تلفیق بودند

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: در جلسه امروز هیئت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون تلفیق قانون بودجه سال 90 برگزار شد، علی سعیدلو و محمد علی آبادی علیرغم دعوت نامه قبلی غایبان اصلی جلسه بودند.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه که با دعوت قبلی از رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک و معاونان آنان صورت گرفت هیچ یک از آنان حضور نیافته تا برای موضوع بودجه ورزش در سال 90 همفکری شود.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه در مورد اعتبار 929 میلیارد تومانی سازمان تربیت بدنی و بودجه 40 میلیارد تومانی سازمان جوانان و ردیف ها و بخش های هزینه های سازمان تربیت بدنی برای توسعه ورزش همگانی توسط وزارت علوم و گسترش ورزش دانش آموزی و همگانی بحث شد.

یوسف نژاد افزود: در این جلسه مقرر شد بر اساس تکالیف قانونی مشخص در قانون برنامه پنجم توسعه، وظایف و تکالیف سازمان تربیت بدنی در مورد بودجه در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری شود.

به گفته وی، قرار شد اعتبارات سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان ادغام و به صورت وزارتخانه برای سال آینده در بودجه گنجانده شود.

یوسف نژاد گفت: مسئولان سازمان تربیت بدنی باید علت عدم حضور خود در این جلسه را اعلام کنند.