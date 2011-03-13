60 شعبه جدید فروشگاه رفاه در کشور راه اندازی می شود

محمدرضا رشیدی در حاشیه افتتاح یک صدو شصت و چهارمین فروشگاه رفاه کشور در استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: در حال حاضر بیش از 25 هزار نوع کالا در فروشگاههای رفاه کشور عرضه می شود و این کار موجب دسترسی آسان و متمرکز مردم به نیازهای روزمره در کمترین زمان شده است.

رشیدی افزایش شعب فروشگاهی رفاه در کشور را از برنامه های پیش بینی شده دانست و یادآور شد: در سال آینده با افتتاح 60 شعبه از فروشگاههای رفاه در استانهای مختلف کشور تعداد این مجموعه زنجیره ای به 264 شعبه خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه کشور تصریح کرد: عرضه کالاهای مورد نیاز مردم با کیفیت خوب و مرغوب، قیمت مناسب و بدون واسطه مهمترین هدف فعالیت در این مجموعه خدماتی است و خوشبختانه در سالهای اخیر فعالیت فروشگاههای رفاه موجب جلب رضایت مردم و استقبال از این نوع خدمات در کشور شده است.



400 میلیارد تومان فروش در بزرگترین مجموعه فروشگاهی کشور

عضو هیئت مدیره فروشگاههای زنجیره ای رفاه یادآورشد: فروشگاههای زنجیره ای رفاه که بزرگترین مجموعه فروشگاهی کشور بشمار می رود در سال گذشته بیش از چهارهزار میلیارد ریال فروش داشت که بیانگر اعتماد و استقبال مردم از نوع خدمات این فروشگاههاست.

رشیدی گفت: با فروش فوق العاده فروشگاههای رفاه در سراسر کشور که از 12 بهمن امسال در سالروز پیروزی انقلاب و دهه فجر آغاز شده و تا 12 فروردین سال 90 روز جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت کالاهای مورد نیاز مردم با تخفیف ویژه در جشنواره بهار تا بهار عرضه می شود.



وی خاطرنشان کرد: با اختصاص سبد کالایی ویژه نوروز بیش از 225 قلم کالا با تخفیف 20 تا 30 درصدی در تمامی فروشگاههای رفاه کشور به مردم عرضه می شود.

مدیرعامل فروشگاههای زنجیره ای رفاه در پایان اظهارداشت: افزایش شعب فروشگاهی رفاه تا 300 شعبه از اولویت های این مجموعه در سالهای آینده خواهد بود.