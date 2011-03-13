پست 132 کیلو ولت پاژ مشهد احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نیکزاد فتاح ظهر یکشنبه، در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این پست در حاشیه جاده آرامگاه فردوسی، در زمینی به مساحت یازده هزار مترمربع و زیر بنای 340 متر مربع اجرا شده است.

وی در ادامه اهداف اجرای این پست را برشمرد و اظهار داشت: تقویت شبکه فوق توزیع شمال غرب شهرستان مشهد، تأمین برق مشترکین جدید، افزایش ضریب اطمینان شبکه و تأمین برق مطمئن و پایدار را از جمله اهداف احداث پست برق پاژ بوده است.

فتاح به مشخصات فنی این پست برق اشاره و تصریح کرد: این پست برق دارای دو دستگاه ترانسفورماتور هر یک به ظرفیت 30 مگاولت آمپر، دو فیدر خط 132 کیلوولت، هشت فیدرخروجی 20 کیلوولت است.

وی خاطرنشان کرد: پست برق 132 کیلوولت پاژ با 50 میلیارد ریال هزینه، احداث و کلیه مراحل طراحی، اجرا و راه اندازی آن توسط متخصصین داخلی، انجام شده است.