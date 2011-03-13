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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۶

پست 132 کیلو ولت پاژ مشهد احداث شد

پست 132 کیلو ولت پاژ مشهد احداث شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مجری طرح پست های انتقال نیروی شرکت برق منطقه ای خراسان گفت: پست برق 132 کیلو ولت پاژ واقع در شهرستان مشهد احداث شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نیکزاد فتاح ظهر یکشنبه، در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این پست در حاشیه جاده آرامگاه فردوسی، در زمینی به مساحت یازده هزار مترمربع و زیر بنای 340 متر مربع اجرا شده است.

وی در ادامه اهداف اجرای این پست را برشمرد و اظهار داشت: تقویت شبکه فوق توزیع شمال غرب شهرستان مشهد، تأمین برق مشترکین جدید، افزایش ضریب اطمینان شبکه و تأمین برق مطمئن و پایدار را از جمله اهداف احداث پست برق پاژ بوده است.

فتاح به مشخصات فنی این پست برق اشاره و تصریح کرد: این پست برق دارای دو دستگاه ترانسفورماتور هر یک به ظرفیت 30 مگاولت آمپر، دو فیدر خط 132 کیلوولت، هشت فیدرخروجی 20 کیلوولت است.

وی خاطرنشان کرد: پست برق 132 کیلوولت پاژ با 50 میلیارد ریال هزینه، احداث و کلیه مراحل طراحی، اجرا و راه اندازی آن توسط متخصصین داخلی، انجام شده است.

کد مطلب 1273470

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