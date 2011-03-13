سومین جشنواره موسیقی مقاومت به شکل رقابتی برگزار می شود

محمد میرزمانی که پیش از این دبیرعلمی دومین جشنواره موسیقی مقاومت بود با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف برگزاری سومین دوره از برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر گفت : طبق مذاکراتی که پس از پایان دومین دوره جشنواره موسیقی مقاومت انجام شد تصویب شد که سومین دوره از برگزاری این جشنواره به شکل رقابتی برگزار شود برهمین اساس فراخوان این دوره از جشنواره موسیقی مقاومت نوشته شده و به زودی منتشر می شود.

وی در ادامه به ضرورت برگزاری این جشنواره به شکل رقابتی اشاره کرد و گفت : اساس طراحی و موفقیت هر جشنواره ای به رقابتی برگزار شدن شدن جشنواره مورد نظر بستگی دارد و در راستای رقابت است که اهداف مورد نظر از برگزاری یک جشنواره محقق می شود و درنتیجه شاهد تقویت و رشد هنر موسیقی هستیم .

میرزمانی در پاسخ به این سئوال که چرا دومین دوره برگزاری این جشنواره به شکل رقابتی برگزار نشد گفت : از ابتدای برنامه ریزی برای برگزاری دومین دوره این جشنواره پیش بینی رقابتی برگزار شدن این جشنواره را کرده بودیم اما به دلیل مشکلات و کمبود زمان که داشتیم مجبور شدیم جشنواره را به شکل غیر رقابتی برگزار کنیم؛ اما سومین دوره از برگزاری جشنواره مقاومت قطعا به شکل رقابتی برگزار می شود.

لازم به ذکر است دومین جشنواره موسیقی مقاومت با گرامیداشت یاد و نام قیصر امین پور، سیدحسن حسینی و نصرالله مردانی از تاریخ 3 تا 6 مهرماه در کرمانشاه برگزار شد.