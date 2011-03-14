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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۶

درگفتگو با مهر عنوان شد:

بودجه لازم برای اجرای برنامه های حوزه زنان تامین شود

بودجه لازم برای اجرای برنامه های حوزه زنان تامین شود

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: برنامه های حوزه زنان باید مورد توجه قرار گیرد و بودجه لازم به این امر اختصاص پیدا کند.

عفت شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعتبار اختصاص یافته به برنامه های زنان در بودجه سال 90 افزود: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند به همین دلیل باید به این قشر توجه ویژه ای شود.

وی تاکید کرد: در صورتیکه به برنامه های زنان اهمیت داده نشود یک نفر آسیب نمی بیند بلکه کل اعضای خانواده دچار مشکل می شوند.

به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، باید با توجه به نوع کار و حساسیتهای موجود برنامه های زنان مورد توجه قرار گیرد.

شریعتی افزود: نمایندگان مجلس تمام تلاش خود را در زمینه اختصاص اعتبار لازم به حوزه زنان انجام می دهند اما به احتمال زیاد این امر به سال آینده موکول خواهد شد.

کد مطلب 1273474

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