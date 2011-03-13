عملکرد بنیاد شهید در نشر ارزشهای ایثار و شهادت ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر یکشنبه در دیدار مسولان بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران در ساری گفت: برای تاسیس بنیاد شهید در گذشته زحمات زیادی کشیده شد و امروز باید همانند گذشته در کنار انقلاب و رهبری برای خدمت به ایثارگران تلاش کرد.

وی خاطر نشان کرد: حیات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور زمانی ادامه خواهد داشت و پایداری خود را حفظ می کند که در سایه مقام معظم رهبری و خون شهداء ارزش جهاد و ایثارگری را فراموش نکنیم.

وی تصریح کرد: خط انقلاب شعار دادن اسلامی نیست بلکه انجام ارزشهای اسلامی و اجرای فرامین رهبری و ایثارگری در راه اسلام است.

طبرسی اظهار داشت: جانبازان و ایثار گران سند زنده خیانت مستکبران و ظالمان به کشور ایران هستند و باید برای رفاه این جهادگران عرصه ایثار و شهادت و خانواده های آنان تلاش کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در مازندران یادآور شد: ایثار و شهادت از منظر اسلام از بهترین کارها بوده و برای انسانها چه کاری بهتر از این که برای انسانهای شریف و جهادگر کار انجام داد و برای احیای فرهنگ ایثارگری و ارزشهای اسلامی باید به روز شوید.

وی خاطر نشان کرد: مسلمان واقعی کم پیدا می شود همانند سران کشورهای عربی که کشور خود را کشوری اسلامی می دانند مسلمان نیستند بلکه به صورت جغرافیایی در کشور اسلامی زندگی میکنند و شهروندان خود را به گلوله می بندند بویی از اسلام نبرده اند.

طبرسی اذعان داشت: انقلاب ایران طاغوتگرایی را از بین برد و باید بی حجابی را که طاغوت فرهنگی است از بین ببرد و تا طاغوت فرهنگی از بین نرود جامعه ایده ال نخواهیم داشت.

حمید علی صمیمی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران نیزبا اشاره به اینکه مازندران در دوران دفاع مقدس و انقلاب، 10 هزار و 400 شهید تقدیم اسلام کرده است گفت: 30 هزار و 566 جانباز و دو هزار و 384 آزاده و 310 مفقود الاثر در مازندران شناسایی شد.