انتخابات محلی در روسیه آغاز شد / آزمون بزرگ حزب حاکم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، به فاصله اندکی پیش از دو انتخابات بزرگ در روسیه، امروز یکشنبه 24 میلیون شهروند این کشور به پای صندوقهای رای فرخوانده شدند.

روسها در این انتخابات که آزمونی برای دو انتخابات مهمتر پارلمانی و ریاست جمهوری روسیه به شمار می رود، نمایندگان پارلمانهای محلی را انتخاب خواهند کرد.

این در حالی است که حزب "روسیه متحد" به رهبری "ولادیمیر پوتین" اعلام کرده از پیروزی خود در این انتخابات مطمئن است. با این حال مخالفان پوتین مدعی هستند وی با اعمال فشار به گروههای سیاسی مانع برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه در کشور می شود.

در همین حال یک سخنگوی حزب کمونیست که از جمله گروههای اپوزیسیون است در گفتگو خبرگزاری اینترفکس از قانون شکنیهای متعدد در روند برگزاری و شمارش آرا در روسیه خبر داد. به گفته وی، علاوه بر رد صلاحیت شمار زیادی از نامزدهای کمونیستهای مخالف، ناظران این گروهها نیز حق حضور در حوزه های انتخاباتی را ندارند.

با این حال وزارت کشور روسیه با رد این اخبار اعلام کرده که هیچ مشکلی در روند برگزاری انتخابات وجود ندارد. طبق گزارشها حزب روسیه متحد در این انتخابات حضور چشمگیری داشته و نامزدهای آن شانس زیادی برای پیروزی دارند.