احداث 70 کانون فرهنگی مساجد در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی مساجد ارتقای بهره‌وری فرهنگی در مساجد را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: در کنار فعالیت‌های کمی بر توسعه کیفی نیز تاکید شده است.

وی افزود: در سال 89 بیش از 70 کانون فرهنگی هنری در آذربایجان شرقی تاسیس شد و تلاش می‌شود تا به درصدهای بالاتری از پوشش این مرکز برسیم.

داننده خاطرنشان کرد: باید در راستای تعامل‌افزایی میان نیروهای فرهنگی در مساجد و نشان دادن اهمیت کار فرهنگی تلاش بیشتری صورت گیرد و در این راستا چاره‌اندیشی ضروری و لازم است.

وی گفت: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد یک بستر برای تمرکز امکانات مالی در مساجد برای کارهای فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان با بیان اینکه در دولت‌های قبلی توجه به برخی تشکل‌های مردم محور به صورت برجسته صورت گرفت، اظهار داشت: باید در شرایط کنونی به نقش مساجد و کارکرد آن در جامعه بهای بیشتری بدهیم.

وی گفت: مسجد بالاترین ظرفیت موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران است و باید توجهی خاص به این مسئله داشته باشیم.

داننده اظهار داشت: در حال حاضر و با توجه به فعالیت دولت فرهنگی محور امکان کارهای بزرگ در حوزه مسجد فراهم است و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

وی تاکید کرد: ارائه طرح‌های فرهنگی از سوی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد باید به صورت جدی مورد توجه باشد و در همین راستا نیروهای مسجدی باید طرح‌نویسی را آموزش دیده و فعالیت کنند.

کتاب‌های مضر جایی در کتابخانه‌های عمومی ندارند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز در این نشست گفت: کتاب‌های مضر و ضاله نباید جایی در کتابخانه‌های عمومی داشته باشد، چراکه سبب مسمومیت فکری جوانان و جامعه می‌شود.

آیت‌الله محسن مجتهد شبستری بر ضرورت نشر فرهنگ کتابخوانی اسلامی در جامعه تاکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه کتاب در اسلام اظهار داشت: اسلام به کتاب و کتابخوانی تاکید فراوان داشته و این توجه اسلام به امر مطالعه و کتابخوانی مایه مباهات است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی مسئولان کتابخانه‌های استان در زمینه کتابخوانی یادآور شد: رشد فرهنگ کتاب و کتابخوانی نسبت به سال‌های گذشته مایه امیدواری است و باید به این مسئله توجه بیشتری شود.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: وضعیت کتابخوانی و مطالعه نشریات و روزنامه‌ها با وجود پیشرفت‌های محسوس باید رشد بیشتری پیدا کند تا گنجینه‌های علومی که از گذشته به ما رسیده مورد استفاده قرار گیرد.

آیت‌الله مجتهد شبستری با بیان اینکه فعالیت کتابداران در جامعه ارزشمند است، اظهار داشت: کمک به تعالی فرهنگ کتابخوانی در جامعه دارای اجر معنوی و اخروی است و حضور خانواده معظم شاهد در عرصه فعالیت‌های کتابخانه‌ای استان مایه مباهات است.

وی در ادامه با اشاره به ملزومات فعالیت کتابخانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: کتب مضر نباید در کتابخانه‌های عمومی وجود داشته باشد چرا که کتب مضر به دفعات از غذای مسموم نیز خطرناک‌تر است.

امام جمعه تبریز اظهار داشت: توجه به غذای روحی مورد تاکید بزرگان اسلام قرار گرفته است و نشر کتب مضر در جامعه موجب مسمومیت تعداد بیشتری از افراد خواهد شد.

آیت‌الله مجتهد شبستری تاکید کرد: کتب مفید از جمله کتاب شهید مطهری باید در کتابخانه‌ها مورد دسترس بیشتر قرار داشته باشد و با توجه به سطوح مختلف، کتب مفید به مراجعان و جوانان عرضه شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه بر ضرورت حسن برخورد با جوانان و مراجعان در کتابخانه‌های عمومی تاکید کرد و گفت: برخورد نامطلوب با جوان و نوجوان موجب سرخوردگی وی نسبت به مطالعه خواهد شد و در مقابل حسن برخورد نیز جذب جوانان به کتابخوانی را فراهم خواهد کرد.

وی اظهار داشت: در کنار رشد کتابخوانی نیز توجه به مطبوعات سالم و مفید نیز ضروری است و امیداوریم آمار کتابخوانی رشد بیشتری داشته باشد.