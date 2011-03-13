صنایع دستی خراسان رضوی در 125 نمایشگاه داخلی و خارجی عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن لشکری ظهر یکشنبه در نشست خبری ضمن تشریح عملکرد این سازمان به خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون خراسان رضوی در هفت نمایشگاه بین المللی، 31 نمایشگاه ملی، هشت نمایشگاه منطقه ای و 79 نمایشگاه استانی حضور داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری تصریح کرد: با حمایت از هنرمندان صنایع دستی و ترویح آن باید این فرهنگ را نهادینه کرد که صنایع دستی صرفا یک کالای لوکس نیست، بلکه می بایست به عنوان یک کالای مصرفی وارد سبد خانوار شود.

لشکری گفت: برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی نقش بسزایی در معرفی هنرهای سنتی و بومی دارد و می تواند فضای مناسبی برای جذب گردشگر ایجاد کند.

وی ضمن اشاره به اینکه صنایع دستی یکی از نمادهای هویت وفرهنگ ایران زمین است، اظهار داشت: راهکار این اداره کل در سال جاری آموزش و ترویج رشته های صنایع دستی است از این رو دوره های صنایع دستی و هنرهای سنتی خراسان رضوی، برای دو هزار و 89 نفر پیش بینی و اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه امسال برای 300 کارگاه صنایع دستی مجوز صادر و یا تمدید شده است، تصریح کرد: تمدید و صدور پروانه تولید کارگاهی و یا کارتهای شناسایی بر اساس هزار و 100 مورد بازدیدی است که در طول سال جاری صورت گرفته است.

لشکری خاطر نشان کرد: بدلیل اجرایی شدن بیمه هنرمندان، مراجعات هنرمندان وصنعتگران به معاونت صنایع دستی در حجم بسیار بالایی افزایش یافته است.