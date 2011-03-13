فرمانداران در رعایت قانون باید الگوی دیگران باشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال منکرسی بعداز ظهر یکشنبه در نشست با فرمانداران استان بر رعایت و توجه به قانون تاکید کرد و اظهارداشت: رعایت مر قانون بر فرمانداران لازم است، لذا آنها باید در گفتار و رفتار الگوی مناسبی برای مردم شهرستان محل فرمانداری خود باشند.

وی ادامه داد: ایجاد هماهنگی بین مسئولین شهرستان وظیفه فرماندارن است از آن جمله ارتباط صمیمی فرماندار با ائمه جمعه و جماعات مورد تاکید مسئولین کشور و استاندار کرمانشاه است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه در ادامه از فرمانداران قصرشیرین، ثلاث باباجانی، پاوه و جوانرود به خاطر سروسامان دادن به موضوع کالاهای واراداتی از نقاط مرزی تشکرکرد.

وی در ادامه با بیان اینکه گمرک محلی باید تلاش بیشتری در روند ترخیص کالا داشته باشد، خاطر نشان کرد: مسئولین برای صادرات و وارادات کالاهای قانونی و مورد نیاز کشور تمهیدات لازم و ضروری را اندیشیده اند، لذا باید براساس آن نسبت به ترخیص کالاها مذکور دقت و سرعت بیشتری صورت گیرد.

در ادامه این جلسه فرمانداران به بیان دیدگاه ها و نکته نظرات خود پرداختند.