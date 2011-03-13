قطار اصفهان - تهران با سرمایه گذاری داخلی به مرحله اجرایی نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، هوشنگ عشایری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه عملیات اجرایی طرح قطار سریع السیر اصفهان – تهران به یک سرمایه گذار نیاز داشتیم، تصریح کرد: به تازگی این طرح با سرمایه گذاری داخلی برای ورود به مرحله اجرایی نزدیک شده است .

وی افزود: طبق وعده های از قبل داده شده عملیات زیرسازی پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران در سال 1391 آغاز و در سال 1392 به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان با بیان اینکه بهسازی باند دوم پروازی و طرح ترمینال فرودگاه شهید بهشتی استان اصفهان یکی از پروژه های راه و ترابری اصفهان است، اظهار داشت: این طرح از سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر 70 درصد از عملیات نازک کاری آن به اتمام رسیده است .

وی ادامه داد: تاکنون 10 درصد از عملیات سازه پروژه ترمینال فرودگاه شهید بهشتی استان اصفهان و بهسازی باند دوم پروازی اجرایی شده است.

عشایری گفت: در حال حاضر تجهیزات تاسیساتی، وسایل گرمایشی و سرمایشی، ظریفکاری و مبلمان این طرح در دست اجرا و پیگیری است .

وی با بیان اینکه پرداخت اعتبار یک میلیارد تومانی تعهد راه و ترابری استان اصفهان برای اجرای پروژه بهسازی باند دوم پروازی و طرح ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در نخستین روزهای آغاز این طرح انجام میشود، تاکید کرد: این پروژه از لحاظ اعتباری با مشکلی خاصی مواجه نیست و هم اکنون توسط فرودگاه اصفهان در دست اجرا است.

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان با بیان اینکه طرح آسفالت محور میمه_ سلفچگان از طرح های مهم راه و ترابری اصفهان است، بیان داشت: آسفالت این محور برای نخستین بار به صورت پلیمری در اصفهان اجرایی میشود.

وی افزود: برای اجرای پروژه آسفالت محور میمه- سلفچگان اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

عشایری اضافه کرد: در حال حاضر 12 کیلومتر از عملیات اجرایی این طرح به علت سردی هوا باقیمانده که با اعتبار لحاظ شده از اردیبهشت سال 1390 عملیات آن آغاز می شود.