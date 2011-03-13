به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن کرمانی ظهر یکشنبه، در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر، افزود: تیم های گشتی حفاظت اراضی اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی، در طول تعطیلات نوروز با هر نوع تغییر کاربری و ساخت و ساز و تصرف اراضی ملی و دولتی به شدت برخورد می‌کند.

مدیر واحد حفاظت اراضی اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه این گشتها طی سال گذشته هم فعال بوده‌اند، تصریح کرد: امسال با توجه به حساسیت ویژه، این گشت‌ ها افزایش یافته و تلاش می‌ شود با استفاده از تجارب گذشته اقدامات جدی ‌تری صورت پذیرد.

وی افزود: با توجه به فعالیت گسترده واحد حفاظت اراضی در سطح استان چنانچه فردی در هر نقطه از استان قصد تعرض به اراضی ملی را در سر بپروراند، به شدت با ایشان برخورد قانونی شده و ضمن ممانعت از ادامه فعالیت در اراضی مذکور با تشکیل پرونده به مراجع قضایی نیز معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه پیشگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی، یکی از اساسی ترین وظایف واحد حفاظت اراضی اداره کل مسکن و شهرسازی است، اظهار داشت: در همین راستا نصب تابلوهای هشدار دهنده در اراضی ملی، نشست با شوراها، دهیاری ها، بخشداری ها و بسیج، معتمدین محلات، انجام گشت های مداوم روزانه و پاسخگویی رو در رو به سوالات ساکنین اطراف اراضی ملی از جمله اقدامات پیشگیرانه این واحد به شمار می رود.

کرمانی از عموم مردم در سراسر استان خواست، کماکان از خرید و فروش اراضی با قولنامه عادی خودداری نموده، و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را سریعا با واحد حفاظت اداره کل مسکن و شهرسازی در مشهد یا ادارات مسکن و شهرسازی در شهرستان ها اطلاع دهند.