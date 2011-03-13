یک هزار دانشجو بوشهری تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فرید محبی بعد از ظهر یکشنبه در در گردهمایی دانشجویان و طلاب مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: سال گذشته با استفاده از مجتمعهای آموزشی که در اختیار داشتیم توانستیم یک هزار و 200 نفر از دانش ‌آموزان را ساماندهی کنیم .

وی با بیان اینکه هم ‌اکنون و با کمک مشاوران فرهنگی در حال تدوین نظام جامع آموزشی و تربیتی برای نوجوانان و جوانان زیر پوشش هستیم، اظهارداشت: در سال 88 در بخش فرهنگی حدود یک میلیارد تومان هزینه کردیم که این میزان در 9 ماهه اول امسال 900 میلیون تومان بوده است .

مدیرکل امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر گفت: دشمن تلاش می کند با ایجاد شبهات فکری دانشجویان را در مقابل نظام قرار دهد و این عامل خود ضرورت ارتقای بصیرت در میان دانشجویان را ایجاب می کند .

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر نیز گفت: استکبار ستیزی و آرمان خواهی ویژگی اصلی دانشجویان و طلاب علوم دینی است.

محمد حسین زارع گفت: دانشجویان باید با ارتقای بصیرت خود تهدیدات و توطئه های دشمنان را خنثی سازند .

مدیرکل مشاوره و آموزش بهداشت کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز گفت: 700 هزار دانش آموز و 113 هزار دانشجو در کشور از خدمات این نهاد بهره می برند .

محمدی با اشاره به نقش بصیرت دینی و سیاسی دانشجویان در مقابله با تهدیدات فرهنگی دشمن گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) تلاش می کند با برگزاری همایشهای مختلف و دوره های آموزشی بیگانگان را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام بگذارد .