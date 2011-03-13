یک هزار دانشجو بوشهری تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فرید محبی بعد از ظهر یکشنبه در در گردهمایی دانشجویان و طلاب مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: سال گذشته با استفاده از مجتمعهای آموزشی که در اختیار داشتیم توانستیم یک هزار و 200 نفر از دانش آموزان را ساماندهی کنیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون و با کمک مشاوران فرهنگی در حال تدوین نظام جامع آموزشی و تربیتی برای نوجوانان و جوانان زیر پوشش هستیم، اظهارداشت: در سال 88 در بخش فرهنگی حدود یک میلیارد تومان هزینه کردیم که این میزان در 9 ماهه اول امسال 900 میلیون تومان بوده است.
مدیرکل امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر گفت: دشمن تلاش می کند با ایجاد شبهات فکری دانشجویان را در مقابل نظام قرار دهد و این عامل خود ضرورت ارتقای بصیرت در میان دانشجویان را ایجاب می کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر نیز گفت: استکبار ستیزی و آرمان خواهی ویژگی اصلی دانشجویان و طلاب علوم دینی است.
محمد حسین زارع گفت: دانشجویان باید با ارتقای بصیرت خود تهدیدات و توطئه های دشمنان را خنثی سازند.
مدیرکل مشاوره و آموزش بهداشت کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز گفت: 700 هزار دانش آموز و 113 هزار دانشجو در کشور از خدمات این نهاد بهره می برند.
محمدی با اشاره به نقش بصیرت دینی و سیاسی دانشجویان در مقابله با تهدیدات فرهنگی دشمن گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) تلاش می کند با برگزاری همایشهای مختلف و دوره های آموزشی بیگانگان را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام بگذارد.
حجت الاسلام حسین دشتی نماینده ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی نیز بیداری اسلامی در کشورهای عربی را نشأت گرفته از انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: دانشجویان هدف اصلی تهدیدات فرهنگی دشمن است و اگر دانشجویان بصیرت داشته باشند دشمن هرگز به اهداف شوم خود دست نمی یابد.
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