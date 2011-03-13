سهم اشتغال استان قزوین در سال آینده 2.5 برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم ظهر یکشنبه در جلسه شورای اشتغال استان قزوین با بیان اینکه ظرفیت و پتانسیل استان برای اشتغال زایی بیش از این میزان است افزود: امسال نیز استان قزوین ایجاد اشتغال برای 20 هزار نفر را متعهد شده بود که توانست حدود سه برابر این میزان را تحقق بخشد.

وی با اشاره به اینکه میزان اعتبارات برای ایجاد اشتغال در استان ها از سوی دولت براساس میزان تعهد آنها اختصاص داده می شود اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید براساس توان خود؛ بیشترین میزان ایجاد اشتغال را متعهد شوند تا از این اعتبارات بهره کافی را ببرند.

استاندار قزوین تصریح کرد: دستگاه ها باید در سال 90 ظرفیت هایی که در استان وجود دارد و از آنها برای ایجاد اشتغال استفاده نشده است را فعال کنند و در راستای ایجاد ظرفیت های جدید گام بردارند.

وی با اشاره به فعالیت بانک ها و گام بلند آنها در راستای اشتغال زایی در سال جاری گفت: بسیاری از طرح های نیمه تمام استان با مشارکت بانک های استان تکمیل شد که این امر به ایجاد اشتغال پایدار خوبی در استان کمک کرد.

وی در پایان به نحوه برگزاری جلسات شورای اشتغال استان اشاره و خاطرنشان کرد: جدیت اعضا در سال جاری برای تشکیل این جلسات موجب شد در راستای رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال گامهای ارزشمندی در استان برداشته شود.

در ادامه این جلسه معاون برنامه ریزی استانداری در خصوص میزان اعتبارات صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال مطالبی بیان کرد.