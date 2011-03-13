تعاونیهای دانش بنیان حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، میر حسین سیدزاده بعد از ظهر یکشنبه در همایش هم اندیشی تعاون و نخبگان با بیان اینکه لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان به تصویب مجلس رسیده است گفت:لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان به تصویب مجلس رسید و بزودی ابلاغ می شود که بر اساس آن یکسری از خدمات از جمله ارایه تسهیلات کم بهره،مشارکت در سرمایه گذاری متنوع،تخفیف مالیاتی و تسهیل در صدور ضمانت نامه از طریق صندوق ضمانت وزارت تعاون و.... است.

مدیر کل دفتر آموزش و تحقیقات وزارت تعاون در ادامه سخنان خود از راه اندازی صندوق ملی نوآوری و شکوفایی توسط دولت در کشور برای تسهیل در تحقق یافتن طرح های نوین در کشور خبر داد و گفت: آیین نامه اجرا و اساس نامه این صندوق توسط شورای عطف تهیه و در کیمسیون مربوطه به تصویب رسیده و از فروردین ماه سال آینده فعالیت خود را آغاز می کند.

وی ادامه داد: در این راستا و برای رفع مشکلات شرکت های دانش بنیان در ارایه طرح های خود تفاهم نامه دستور العمل اجرایی چهار جانبه میان وزارت تعاون،بنیاد ملی تعاون،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک توسعه تعاون منعقد شده که در این تفاهم نامه مباحث مختلف مر بوط به دریافت تسهیلات از جانب شرکت های داشن بنیان مطرح شده است.

مدیر کل دفتر آموزش و تحقیقات وزارت تعاون افزود: بر اساس این تفاهمنامه تمامی شرکتهای دانش بنیان می توانند طرح ها و ایده های جدید خود را به دفتر ترویج وزارت تعاون ارایه و برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.

سید زاده با اشاره به راه اندازی بنیاد ملی نخبگان در کشور یادآور شد:طی چندین سال گذشته برای رسیدگی به امور نخبگان حدود 36 نهاد فعالیت می کردند که این تعدد باعث بروز مشکلاتی برای افراد گردید تا اینکه بنیاد ملی نخبگان راه اندازی شد.