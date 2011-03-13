به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید رضا حکیم فعال ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه اقدامات لازم برای انجام سفر مطلوب و ایمن برای مسافران از 25 اسفندماه تا 15 فرودین ماه سال 90 اندیشیده شده است،‌ بیان داشت: سازمان پایانه ها در تمام طول شبانه روز آماده خدمت رسانی هستند.

وی افزود: درحال حاضر مسافران می‌توانند از طریق مراجعه حضوری و به صورت اینترنتی بلیط خود را تهیه کنند.

سرپرست سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی همکاری خوبی به منظور کنترل مسافر در پایانه‌های مسافربری داشته است، بیان داشت: در چهار پایانه شهر اصفهان دلالی مسافر به دلیل غیرقانونی بودن وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در صورتیکه با این مسئله مواجه شویم برخورد جدی و قانونی با این مورد یعنی دلالی مسافر خواهیم کرد.

حکیم فعال با اشاره به افزایش مسافران در بخش اتوبوسرانی گفت: در ایام نوروز تمام اتوبوسهای چهار پایانه شهر اصفهان به مسافران خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی ورودی مسافر را به صورت روزانه در چهار پایانه جی، زاینده رود، کاوه وصفه حدود 46 هزار نفر دانست و افزود:‌ این درحالیست که تعداد مسافران خروجی این پایانه ها نیز حدود همین تعداد است.

سرپرست سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه روزانه بیش از 100 هزار نفر به پایانه های سطح شهر مراجعه می کنند، اضافه کرد: این در حالیست که ظرفیت پاسخگویی به تعداد مراجعه کننده در پایانه های شهر نیز وجود دارد.