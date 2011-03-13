تاسیسات هسته ای اسرائیل در معرض خطر جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، شماری از کارشناسان اسرائیلی درباره وقوع زلزله ای مشابه زلزله ژاپن در سرزمینهای اشغالی هشدار داده و خواستار آمادگی دولت صهیونیستی برای چنین واقعه ای شدند.

بر این اساس درصورت وقوع زلزله در این منطقه خساراتی به مراتب سنگین تر از خسارات ژاپن در انتظار صهیونیستها خواهد بود. کارشناسان به ویژه در مورد خطراتی که چنین رویدادی برای تاسیسات هسته ای اسرائیل دارد ابراز نگرانی کردند.

به گفته آنان، این تاسیسات که قدمت آن به دهه 1950 میلادی بازمی گردد، به شدت آسیب پذیر بوده و تل آویو باید فکری به حال ایمن سازی آن و جلوگیری از صدمات احتمالی ناشی از زلزله کند.

"اوری فریدلندر" از جمله این کارشناسان است که به یدیعوت آحارونوت گفت : ژاپن کاملا برای چنین اتفاقی آمادگی داشت، اما بیشتر صدمات در این کشور به خاطر سونامی به وجود آمد.

دکتر "رون آونی" استاد دانشگاه بن گوریون نیز به خطر نشست مواد رادیواکتیو از نیروگاه فوکوشیما اشاره کرده و تاکید کرد: اسرائیل باید از این واقعه درس گرفته و فکری برای تاسیسات هسته ای خود کند.

گفتنی است زلزله اخیر ژاپن خساراتی را بر تاسیسات هسته ای این کشور وارد کرده و نگرانیهایی را درباره نشت مواد رادیواکتیو به وجود آورده است. همچنین رسانه های ژاپن روز شنبه از وقوع یک انفجار در یکی از چهار ساختمان مربوط به نیروگاه هسته ای فوکوشیما در نتیجه زلزله جمعه گذشته خبر دادند.