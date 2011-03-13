  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۹

جهانبخش:

16 هزار فرصت شغلی برای بوشهر در سال 90 پیش بینی شده است

16 هزار فرصت شغلی برای بوشهر در سال 90 پیش بینی شده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: پیش بینی استان برای ایجاد شغل در سال آینده 16 هزار و 67 فرصت شغلی به جز ظرفیتهای نفت وگاز است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسین جهانبخش در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: سهم اشتغال استان در ابتدای امسال 9 هزار و 800 نفر بود که سپس به 15 هزار و 780 نفر افزایش یافت.

وی اضافه کرد: باتوجه به بخشنامه ارسالی معاونت توسعه منابع انسانی و راهبردی ریاست جمهوری از ابتدای سال 90 همه سازمانهای استان به جز سازمان زیرمجموعه وزارت کشور به اداره کل تبدیل می شوند.

استاندار بوشهر گفت: پایان فروردین کارشناسی تعیین درصد جذب نیروهایی بومی به صورت شهرستانی و استانی انجام خواهد گرفت.

جهانبخش با بیان اینکه میزان معوقات بنگاههای زوده بازده استان بوشهر 21 درصد است که امیدواریم در سال آینده این میزان به حداقل برسد، گفت: بانکهای عامل گزارش آخرین پرداختی تسهیلات زودبازده خود را تا 24 اسفند به دبیرخانه کارگروه اشتغال تحویل دهند و دبیرخانه کارگروه اشتغال هم گزارش ارسالی بانکهای عامل را جمع بندی و تا 26 اسفند به استاندار گزارش دهد.

وی از برگزاری همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در استان بوشهر خبر داد و گفت: این همایش در دی یا بهمن ماه سال 90 برگزار می شود که دبیرخانه این همایش در معاونت برنامه ریزی استانداری بوشهر تشکیل خواهد شد.

کد مطلب 1273511

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها