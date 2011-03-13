16 هزار فرصت شغلی برای بوشهر در سال 90 پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسین جهانبخش در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: سهم اشتغال استان در ابتدای امسال 9 هزار و 800 نفر بود که سپس به 15 هزار و 780 نفر افزایش یافت .

وی اضافه کرد: باتوجه به بخشنامه ارسالی معاونت توسعه منابع انسانی و راهبردی ریاست جمهوری از ابتدای سال 90 همه سازمانهای استان به جز سازمان زیرمجموعه وزارت کشور به اداره کل تبدیل می شوند .

استاندار بوشهر گفت: پایان فروردین کارشناسی تعیین درصد جذب نیروهایی بومی به صورت شهرستانی و استانی انجام خواهد گرفت.

جهانبخش با بیان اینکه میزان معوقات بنگاههای زوده بازده استان بوشهر 21 درصد است که امیدواریم در سال آینده این میزان به حداقل برسد، گفت: بانکهای عامل گزارش آخرین پرداختی تسهیلات زودبازده خود را تا 24 اسفند به دبیرخانه کارگروه اشتغال تحویل دهند و دبیرخانه کارگروه اشتغال هم گزارش ارسالی بانکهای عامل را جمع بندی و تا 26 اسفند به استاندار گزارش دهد .

وی از برگزاری همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در استان بوشهر خبر داد و گفت: این همایش در دی یا بهمن ماه سال 90 برگزار می شود که دبیرخانه این همایش در معاونت برنامه ریزی استانداری بوشهر تشکیل خواهد شد.