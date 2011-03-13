دستیابی به روح معماری اسلامی در مشهد نیازمند پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مریم استادی عصر یکشنبه در حاشیه نشست کارشناسی درباره معماری اسلامی در محل این دانشگاه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بیش از آنکه باید، به فکر استفاده از عناصر معماری اسلامی بود باید به دنبال روح آن گشت زیرا با استفاده از چند طاق و شبستان نمی‌ توان در این کلانشهر، معماری اسلامی پدید آورد.

وی در ادامه راه‌ برون رفت این مشکل را بررسی مجدد معماری اسلامی در قالب بحث‌های کارشناسی و پژوهشی دانست و بیان داشت: باید از همه مفاهیم الگوبرداری صحیحی نمود به‌ صورتی که الگوهای قدیمی را بر اساس شرایط جدید تعالیم اسلامی بازآفرینی نماییم.

استادی وضعیت معماری شهر مشهد را نامناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: وضعیت کنونی چندان دلخواه نیست، زیرا از بحث معماری اسلامی دور شده ایم.

وی افزود: اگر چه در پایتخت معنوی ایران بناهای مذهبی همچون حرم امام رضا (ع) وجود دارد که توانسته است، ویژگی‌های اسلامی خود را حفظ کند اما این برای این شهر مذهبی قانع کننده نیست.

این مدرس دانشگاه در ادامه به بحث شهرسازی اسلامی اشاره کرد واظهار داشت: در حال حاضر در دنیا هیچ شهری یافت نمی‌ شود که بتوان آن را شهر اسلامی نامید حتی عربستان هم در این مورد به ترویج بناهای غیراسلامی رو آورده است و در شهرهای مدینه و مکه این مهم به خوبی احساس می‌شود.

استادی در ادامه وجود شهرسازی اسلامی در ایران و مشهد را نیز منتفی دانست و بیان داشت: در کشور ما هیچ شهری نیست که آن را از لحاظ شهرسازی اسلامی نامید زیرا اکثر ساختمان‌های در کشور و حتی شهر مشهد به شکل غربی و حتی باهویتی غیرمشخص است.

وی با بیان اینکه شهرسازی اسلامی تنها متکی به معماری آن نیست، بیان داشت: شهرسازی اسلامی شامل همه مواردی است که در اسلام یافت می‌شود و در واقع می‌توان چنین بیان کرد که روح شهرسازی اسلامی است که بقای آن را تضمین می‌کند.