اردوی تیم ملی هندبال جوانان کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی هندبال جوانان کشور در آغاز این اردو گفت: از 26 هندبالیست دعوت شده به این اردو، در نخستین روز با حضور 19 بازیکن در آمل این اردو آغاز شده است.

نفی ناری افزود: سایر ملی پوشان دعوت شده که در هفته جاری در تیم های باشگاهی خود در مسابقات لیگ برتر مسابقات حضور داشتند، از روز دوشنبه به جمع اردونشینان اضافه خواهند شد.

وی با بیان اینکه اردوی تیم ملی هندبال جوانان کشورمان تا روز پنجشنبه هفته جاری در آمل ادامه دارد تصریح کرد: در پایان نخستین مرحله اردوی تیم ملی هندبال جوانان در آمل، چهار نفر از جمع ملی پوشان کنار گذاشته خواهند شد.

سرمربی تیم ملی هندبال جوانان کشور افزود: تیم ملی با 26 بازیکن تا قبل از مسابقات جهانی ، اردوهای آماده سازی خود را برگزار خواهد کرد.

ناری ادامه داد: تیم ملی هندبال جوانان کشور تا قبل از مسابقات جهانی یونان، پنج مرحله اردوی آماده سازی کشوری و برون مرزی برگزار خواهد کرد.

وی اضافه کرد: برنامه بازیهای تدارکاتی تیم ملی به فدراسیون هندبال ارائه شده و این بازیها در دستور کار تیم ملی قرار خواهد گرفت.

سرمربی تیم ملی هندبال جوانان ایران در خصوص نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی گفت: دعوت شدگان به اردوی تیم ملی جوانان ترکیبی از ملی پوشان نوجوان و جوان هستند.

ناری اضافه کرد: هم اکنون در اردوی تیم ملی از هندبالیست های منتخب و برتر 12 استان کشور حضور دارند و این حضور تاکنون سابقه نداشته است.

وی با بیان اینکه هنوز قرعه کشی تیم های شرکت کننده در مسابقات جهانی که تیرماه سال آینده در کشور یونان برگزار می شود انجام نشده افزود: تمام تلاش بازیکنان تیم ملی در مسابقات جهانی یونان، ارائه بازیهای زیبا و کسب بهترین نتیجه تاریخ هندبال کشورمان در این مسابقات خواهد بود.

وی یادآور شد: تیم ملی هندبال جوانان کشورمان در دوره گذشته مسابقات جهانی عنوان هجدهم جهان را کسب کرده و در این دوره این جایگاه را بهبود خواهد بخشید.

تیم ملی هندبال جوانان کشور در اردوی آماده سازی در آمل دو بازی تدارکاتی با تیم سازمان عمران آمل این شهر برگزار می کند.