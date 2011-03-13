حوزه هنری با هدف توسعه اصل ولایت فقیه ساخته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مدیران استانی حوزه هنری امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری و مدیران استانی حوزه هنری برگزار شد.

مومنی در این نشست گفت: حوزه هنری به دلیل رسالت و سیاستی که در ترویج و توسعه فرهنگ انقلاب اسلامی دارد، سرباز ولایت فقیه است. فرق حوزه هنری با سایر دستگاه‌های متولی امر فرهنگ و هنر این است که با هدف تبیین و توسعه اصل ولایت فقیه بنا شده است.

وی افزود: این وظیفه تمام دست‌اندرکاران حوزه هنری در سراسر کشور است که این اصل را رعایت کنند و در جهت توسعه فرهنگ انقلاب و پایداری ولایت فقیه بکوشند. ‌پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس حوزه هنری به عنوان نخستین دستگاه متولی امر فرهنگ، وظایفی به عهده این مرکز گذاشته شد که خوشبختانه در طول دوران فعالیت،‌ حوزه توانست تا حدودی به وظایف خود عمل کند.

رئیس حوزه هنری با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته تغییرات زیادی دراین نهاد صورت گرفته است، ‌گفت: حوزه هنری در حال حاضر باید به دنبال اعمال سیاست‌های دقیق و درست باشد. ما در این راه نیازمند کمک و یاری هنرمندان پیرو اصل ولایت فقیه هستیم. در شرایط جدید از هنرمندان انتظار می‌رود با در نظر گرفتن تمام جوانب انقلاب، در زمینه‌های ادبیات،‌ فیلم،‌ انیمیشن و کتاب فعالیت کنند.

مومنی گفت: در سال‌های اخیر حوزه هنری به دلیل ارائه کارهای تازه و مردمی‌پسند توانسته مخاطب زیادی را جذب کند و این وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند. با در نظر گرفتن این مساله،‌ تلاش می‌کنیم برنامه‌های سال‌ آینده را پربارتر و با در نظر گرفتن اهدافی که در منشور حوزه آمده است اجرا کنیم.

وی گفت:‌ استان‌ها در اجرای برنامه‌های سال آینده باید طبق سیاست‌های اعلام شده از سوی مرکز عمل کنند.

مومنی سیاست کلی حوزه را تاکید بر آرمان‌های انقلاب دانست و افزود: در سال 90 باید برنامه‌ها و بزرگداشت‌های مختلف استان‌ها با سیاست‌های مرکز همخوانی داشته باشد.

رئیس حوزه هنری افزود: ‌یکی از وظایف حوزه هنری توجه به اندیشه‌های اسلامی است و این اصل نیز در اجرای برنامه‌های سال آینده دیده شده است. پژوهشگاه وظیفه دارد استعدادها و هنرمندان جوان و مستعد را کشف و پرورش دهد،‌ زیرا بی‌توجهی به این مساله صدماتی را به پیکره فرهنگ کشور وارد می‌کند. در این زمینه پژوهشگاه‌های حوزه فعال‌تر خواهند شد.

مومنی در پایان گفت: جهان در حال حاضر رو به رشد و تکامل و اجرای سبک‌های هنری است و ما وظیفه داریم این سبک‌ها را شناسایی و جوانان علاقه‌مند به این سبک‌ها را پرورش دهیم.