30 هزار میلیارد ریال در استان قزوین سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اصغر حمزه ای ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی استان که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: مدیران دستگاههای اجرایی باید اولویت دستگاه مربوط را هرچه سریعتر اعلام کنند تا برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

وی افزود: پس از اعلام اولویت ها توسط دستگاه های اجرایی و تصویب در شورای معاونین استانداری چگونگی اجرای آن به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.

حمزه ای بودجه ریزی در سال 1390 را براساس مبنای سند توسعه و اولویت های اعلام شده دانست و خواستار توجه مدیران به برنامه های پیشنهادی شد.

معاون برنامه ریزی استانداری در خصوص میزان اعتبارات صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال مطالبی بیان کرد و تصریح کرد: دولت در سال آینده ایجاد دو و نیم میلیون شغل را در دستور کار خود قرار داده است که برای تحقق آن 150 هزار میلیارد ریال اعتبار به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده است.

حمزه ای یادآورشد: این میزان اعتبار براساس سهم هر استان در اشتغال زایی به آن اختصاص داده می شود لذا لازم است دستگاههای اجرایی میزان اشتغال زایی واقعی خود را برای دریافت اعتبارات اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف گذاری استان در سال آینده ایجاد30 هزار میلیار ریال سرمایه گذاری است که باید این میزان سرمایه گذاری در استان تحقق شود.

معاون برنامه ریزی استانداری گفت: سازمانهای صنایع و معادن و جهاد کشاورزی استان نیز می توانند با جذب تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در راستای اشتغال زایی گام بردارند.

در این جلسه گزارشی از مراحل مطالعاتی احداث سدهای نهب؛ بالاخانلو؛ بهجت آباد؛ بورمانک و استلج توسط مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین اعلام شد.

همچنین مطالعات استفاده از پساب شهرستان های البرز و تاکستان و پیگیری احداث پمپاژها و تخصیص آب در حوزه شاهرود نیز از دیگر گزارشهای ارائه شده در این جلسه بود.