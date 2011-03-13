"البریقه" از کنترل انقلابیون خارج شد/طرح ترکیه برای کناره گیری " قذافی"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، شماری از فرماندهان گردانهای خمیس از گردانهای وابسته به معمر قذافی مخالفت خود را با کشتار غیرنظامیان لیبیایی در شهر مصراته اعلام کردند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که عوامل قذافی نیروهای انقلابی در شهر البریقه را وادار به عقب نشینی کردند و این شهر بار دیگر تحت کنترل مزدوران دیکتاتور لیبی قرار گرفت.

نیروهای انقلابی پس از عقب نشینی از بریقه به سوی شهر اجدابیا روانه شده اند. مزدوران قذافی همچنان از ارسال دارو و کمک های غذایی به نیروهای انقلابی در شهرهای مختلف لیبی جلوگیری می کنند.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز گزارش داد که در پی سیطره عوامل قذافی بر البریقه، مقامات لیبی از کارگران این کشور خواسته اند که فعالیت خود را در تاسیسات نفتی این شهر از سر بگیرند.

از سوی دیگر العربیه از طرح ترکیه برای کناره گیری معمر قذافی از قدرت خبر داد. به جزئیات این طرح اشاره ای نشده است.