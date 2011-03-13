شکیبایی زینب (س) در وقایع کربلا به حدی بود که صبر بی معنا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه دراین کنگره که با حضور جمعی از مسئولان سراسر کشور در تالار فرهنگی هنری انتظار کرمانشاه برگزار شد، ضمن تبریک ولادت امام حسن عسکری و سالروز تاسیس سازمان بنیاد شهید، با اشاره به شخیصت حضرت زینب (س) اظهار داشت: شخصیت این بانوی بزرگوار یک مجموعه غیر قابل تفکیک است که لازم و ضروری است هر استان تنها به یک بعد از شخصیت ایشان بپردازد.

آیت الله مصطفی علما با بیان اینکه تمام صحنه های کربلا هنر نمایی است، تصریح کرد: از اول تاریخ تا کنون کسی را سراغ نداریم که چون حضرت سید الشهدا خون طفل شش ماه خود را به آسمان بپاشد و با اعتقاد به وحدت تا ابد افتخار کند.

وی افزود: ابعاد وجودی سرور سالار و شهیدان کربلا به اندازه ابعاد تمام هستی است، لذا کدام هنرمند می تواند محاسن خون آلود این معصوم را هنرنمایی کند.

آیت الله علما با تاکید به اینکه باید در قصه جانسوز کربلا تامل و تفکر کرد، گفت: ما توان توضیح وقایع سرزمین کربلا را نداریم و همه این برنامه ها فقط اشاره ای از ائمه (ع) است زیرا که تمام حرکات امام حسین (ع) فوق العاده است.

هرگوشه ای از صحنه کربلا تامل خاص خود را می طلبد

نماینده ولی فقیه و امام جمعه در کرمانشاه با بیان اینکه هر گوشه وقایع کربلا تامل خاص خود را می طلبد، اظهار داشت: ابلاغ، تبلیغ، امر به معروف و نهی از منکر، سرپیچی کردن و بیعت نکردن با قدرت زمان، جهاد و اتمام حجت حضرت سیدالشهدا هریک به نوبه خود تفکر خاص خود را می طلبد.

وی مناجات نامه های امام حسین (ع) با معبود خود را غیر قابل هضم و تصور برای همگان عنوان کرد و افزود: محبت امام (ع) به اولین ظالم به خانواده ایشان (حر) تنها نمونه ای از اعتقاد این امام مظلوم به وحدت است.

آیت الله علما در خصوص شخیصت حضرت زینب (س) نیزگفت : این بانوی پاکدامن نیز از همین ابعاد شخصیتی برخوردار و مامور به انجام تکلیف بودند.

ادامه راه حضرت زینب بر ما واجب است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه گفت : شکیبایی زینب (س) در وقایع کربلا به حدی بود که صبربی معناشد و این امر جز دست و دعای ولایی سیدالشهدا ممکن نبود.

آیت الله علما خاطر نشان کرد: ولایت بصیرت است و این بصیرت زینب (س) بود که ادغام در تکلیف شده بود.

وی با بیان اینکه بصیرت امام خمینی (ره) نیز بعد از 32 سال در حال خود نمایی است، اظهار داشت: اگر بخواهیم درست فکر کنیم امروز ما هیچ ابهامی از دین، حکومت، حاکمیت و ولایت فقیه نداریم .

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه افزود: زینب کبری (س) یک رهبر تکلیف مدار، ولایت مدار، با بصیرت و حکیم و تنها لفظی که در توان ما در خصوص شخصیت این حضرت است لفظ دانشگاه است.

در ادامه این همایش مسئول بسیج جامعه زنان استان کرمانشاه و دبیر این همایش، با بیان اینکه بر اساس ابلاغیه سازمان بسیج مستضعفین بررسی ابعاد شخصیت حضرت زینب (س) به سه استان واگذار شده است، اظهار داشت: بازشناسی شخصیت سیاسی، اجتماعی و ادبی هنری حضرت زینب (س) به ترتیب از موضاعات مشخص شده برای سه استان کرمانشاه، آذربایجان غربی و فارس از ابعاد مختلف اولین کنگره کشوری دخت امیرالمومنین (ع) است.

صلابت زینب، امام حسین را جاودانه کرد

فرنگیس الماسی بررسی شخصیت سیاسی حضرت زینب (س) در کرمانشاه را بسیار قابل توجه و مهم خواند و تصریح کرد: رمز استواری و صلابت زینب (س) نقش مهم این بانوی با کرامت در ساختن شخصیتی عظیم به نام" پیام رسان کربلا" و جاودانه کردن امام حسین (ع) است.

وی با اشاره به عناوین و موضوعات مقالات ارائه شده به این کنگره گفت: فراخوان اولین " کنگره حضرت زینب (س) " با عنوان " تحلیل حرکت سیاسی " آن حضرت در چهارعنوان و 18 موضوع با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برگزارشده است.

مسئول بسیج جامعه زنان استان کرمانشاه و دبیر این همایش خاطر نشان کرد: در استان کرمانشاه شش کمیته با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم قرآنی در خصوص برگزاری این کنگره به بحث و گفتگو پرداخته اند.

16 مقاله برگزیده این کنگره تجلیل شدند

الماسی در خصوص تعداد مقالات ارسال شده به دبیرخانه اولین "کنگره کشوری حضرت زینب (س) " در استان کرمانشاه، اظهار داشت: 210 مقاله به دبیرخانه این کنگره کشوری ارسال شده است که از این تعداد 176 مقاله در سطح عالی و 16 مقاله به عنوان برتراز سوی اعضای هیئت داوران برگزیده شده است.

وی به برنامه های فرهنگی برگزار شده در سطح استان کرمانشاه در خصوص برگزاری این کنگره نیز اشاره و تصرح کرد: برگزاری همایش تجلیل از زنان دهه ایثار و مقاوت، فراخوان آثار هنری با موضوع عفاف و حجاب، مسابقه کتابخوانی، مسابقه جمله نویسی و شعر کوتاه ویژه دانش آموزان، مسابقه مطبوعاتی پیام رسان کربلا در ایام محرم و صفر، چهار همایش زینب شناسی (س) در شهرستان های کرمانشاه، اسلام آباد غرب ، سنقر وهرسین و 14 نشست تخصصی با موضوع زینب (س) در شهرستان های تابع در ایام مبارک فجر از برنامه های فرهنگی برگزار شده در سطح استان کرمانشاه در خصوص این کنگره معنوی بوده است.

سردار محمد نظر عظیمی فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه نیز گفت: خدا را شاکرم که به عنوان یکی از سه استان کشور سعادت میزبانی بررسی یکی از ابعاد شخصیتی این بانوی بزرگ اسلام را پیدا کرده ایم ، لذا جا دارد از کلیه همکاران و کسانی که در برگزاری با شکوه این همایش ، همچنین مدعوینی که از جا جای کشور در این جلسه حضور دارند تشکر و قدردانی ویژه می کنم.

در خاتمه اولین " کنگره کشوری حضرت زینب (س) " بیانیه هیئت داوران قرائت و از16 مقاله برتر با اهدای تندیس و لوح تجلیل شد.

در این کنگره تعدادی از مدعوین سراسر کشور، مسئولان زنان بسیج استان های همدان، ایلام، قزوین و زنجان، جمعی از مسئولان و جمع کثیری از بسیجیان استان کرمانشاه نیز حضورداشتند.

در حاشیه این همایش کشوری نمایشگاه کتابی برگزار شده بود که با استقبال بازدید کنندگان مواجه شد.