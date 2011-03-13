هماهنگی دادگستری با نیروی انتظامی موفقیتها را مضاعف می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سید جلال هاشمی عصر یکشنبه، در جلسه شورای فرهنگ عمومی نیشابور، افزود: باید همه نهادهای مسئول دست به دست هم بدهند و با افراد دانه‌ درشت فاسد برخورد علنی شود.

وی اضافه کرد: اگر نگاه استراتژیک در مدیریت نباشد، افراد مدیر سطحی ‌نگر می‌شوند.

در این جلسه که به ‌منظور برخورد با مظاهر علنی فساد در مراکز تفریحی نیشابور برگزار شده بود، رئیس اداره بازرگانی نیشابور گفت: کمیسیون نظارت شهرستان به این جمع ‌بندی رسید که سقف صدور مجوز قهوه‌ خانه را محدود کنند.

حسین شریعتمدار تهرانی با اشاره به اینکه تعداد قهوه‌خانه ‌های شهر کفاف جمعیت موجود را می‌دهد، یادآور شد: احداث سفره ‌خانه و قهوه‌ خانه در نیشابور متقاضیان زیادی دارد.

وی تصریح کرد: تمامی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب پایان سال باید به خارج از شهر انتقال یابند.

وی تاکید کرد: ممنوعیت افراد زیر 5 سال و بانوان بدون داشتن همراه به این قهوه‌ خانه‌ها، ممنوع است.

وی با بیان اینکه بازدیدهای مشترکی توسط مجمع امور صنفی و اماکن انتظامی از سفره‌ خانه‌ها شده است، یادآور شد: قلیان مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

امام‌ جمعه موقت نیشابور هم گفت: نیروی انتظامی باید از اهرم‌ های ارتباط با بسیج، شورا و دیگر گروه‌ های مردمی کمک بگیرد.

حجت‌ الاسلام رجب ‌علی سلامی افزود: متخلفان همین که احساس کنند زیر نظر هستند و اگر خلاف صورت بگیرد واحد صنفی تعطیل می‌شود، حساب کار خود را می‌کنند.

فرمانده انتظامی نیشابور نیز گفت: اگر مدیریت کلان ‌نگر باشد، فعالیت‌ها زیرزمینی نمی‌شود.

سرهنگ پاسدار ابوالقاسم باروح افزود: ما فقط از طریق ضوابط انتظامی می‌ توانیم در این امور دخالت کنیم.

وی تصریح کرد: برخی پلمپ‌ ها، فک ‌پلمپ شده است که باید دستگاه قضایی برخورد جدی کند.

وی ادامه داد: 45 واحد کافی ‌شاپ و قهوه‌‌ خانه را پلمپ کرده ‌ایم و 18 واحد تعهد محضری داده ‌اند که قلیان ندهند که رعایت نکردند.