محدودیتهای تردد وسایط نقلیه ویژه نوروز در زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری ظهر یکشنبه افزود: کنترل و کاهش میزان تصادفات و تلفات در طرح نوروزی از عمده ترین وظایف دستگاههای متولی در این حوزه است.

وی با بیان اینکه مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین از 25 اسفندماه لغایت 15 فرورردین ماه سال 90 برای رفاه حال مسافران نوروزی و افزایش ایمنی سفرها فعالیت خواهد بود، یادآورشد: در مدت زمان اجرای طرح نوروزی مراکز مکانیزه خودرو موظف به ارایه عملکرد روزانه به اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان هستند.

علی اکبری افزود: جابجایی بارهای ترافیکی از 25 اسفندماه لغایت ششم فروردین ماه در جاده های مواصلاتی استان ممنوع بوده و از یازدهم الی 14 فروردین ماه نیز جابجایی محموله های ترافیکی با نظارت پلیس راه استان ممنوع اعلام شده است.