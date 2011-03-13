طرح امداد جاده ای در خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اصغر حسن زاده عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح برنامه های نوروزی هلال احمراین استان، افزود: طرح امداد و نجات نوروزی تا 14 فروردین ماه سال آینده ادامه می یابد.

وی گفت: در اجرای این طرح 32 پایگاه امداد جاده ای، 21 پایگاه موقت با امکاناتی از جمله یک فروند بالگرد، 35 دستگاه آمبولانس و 17 دستگاه خودروی متفرقه امدادی با حضور 700 امدادگر به مسافران جاده ای خدمت می کنند.

وی افزود: هم چنین با استقرار 42 پست راهنمایی مسافران نوروزی تا 13 فروردین سال آینده مسافران را راهنمایی می کنند.

وی با اشاره به اقدامات نوین هلال احمر خراسان رضوی در عرصه خدمت رسانی به مسافران نوروزی افزود: با فراهم سازی یک بسته فرهنگی شامل نقشه راه، کیف کمک های اولیه،آب معدنی، سالنامه آموزشی، دستمال کاغذی، جانماز، یک جلد کلام الله مجید و بروشورهای اطلاع رسانی تلاش داریم تا خدمات مطلوب تری را به مسافران نوروزی ارائه دهیم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی اظهار داشت: در این راستا 15 هزار بسته فرهنگی آماده سازی و جهت توزیع در بین مسافران جاده ای ارسال شده است.

حسن زاده افزود: علاوه بر این، توزیع 50 هزار بطری آب معدنی، پنج هزار پازل آموزشی برای کودکان، 50 هزار کیف کمک های اولیه از مواردی است که برای توزیع در بین مسافران نوروز آماده شده است.

وی ادامه داد: تمامی درمانگاه های جمعیت هلال احمر استان در تعطیلات نوروزی به صورت شبانه روزی با تخفیف 50 درصدی، در تمام ایام آماده خدمت رسانی به زائران و مسافران خواهند بود.