هيئت ايراني امروز با نمايندگان سه كشور اروپايي گفتگو خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز ، ديپلماتهاي نزديك به مذاكرات گفتند : مذاكره كنندگان ايراني در اين مذاكرات پيشنهاد تعليق موقت غني سازي را براي حدود 6 ماه خواهند داد .

رويترز به نقل از ديپلماتها نوشت : با اينحال سه كشور بزرگ اروپايي با اين پيشنهاد مخالفند و خواستار تعليق نامحدود غني سازي هستند .

يك ديپلمات غربي نزديك به مذاكرات ايران و اتحاديه اروپايي در اين زمينه به رويترز گفت :ما هنوز خواهان تعليق برنامه غني سازي و تمام فعاليتهاي مربوط به ان هستيم .

رويترز به نقل از اين ديپلمات مي نويسد كه " من انتظار پيشرفت مهمي را در اين مذاكرات ندارم .

اين ديپلمات در ادامه افزود : اين توافقي است كه با گروه هشت بدان رسيده ام ... هيچ سازشي در كار نخواهد بود .

با اينحال خبرگزاري شينهوا در گزارشي به نقل از مقامات نوشت رهبران اتحاديه اروپايي احتمالا در مذاكرات خود با مقامات ايراني در پاريس به يك توافق خواهند رسيد .

اين خبرگزاري در ادامه به گفته هاي برنارد بات وزير امور خارجه هلند (رئيس اتحاديه اروپايي ) در كنفرانس مطبوعاتي پيش از اغاز نشست اتحاديه اروپايي اشاره مي كند كه گفته بود : نشانه هاي واضحي وجود دارند كه دولت ايران خواهان مذاكره با ديگر طرف ها در مورد مسئله هسته اي است .

وي گفت : بسيار مفيدتر خواهد بود كه به مذاكره ادامه دهيم و ايراني ها را متقاعد كنيم راههاي ديگري براي دستيابي به يك برنامه هسته اي وجود دارد .

بات گفت : اتحاديه اروپايي يك دسته هويج به ايران پيشنهاد كرده است كه شامل معاملات تجاري و تكنولوژي هسته اي صلح آميز است و در مقابل از ايران مي خواهد غني سازي خود را به صورت نامحدود به حالت تعليق در اورد . وي گفت : فردا ما پاسخ دولت ايران را خواهيم شنيد .

شينهوا گزارش مي دهد كه هيئت ايراني هم اكنون در پاريس است و پيروز حسيني نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي احتمال رسيدن به توافق در مذاكرات پاريس را رد نكرد و گفت اين به پيشنهادات اروپاييها بستگي دارد .

وزير امور خارجه هلند احتمال اقدام نظامي عليه ايران را رد كرد و گفت اين مسئله بسيار ويرانگر خواهد بود .

اين درحالي است كه جك استراو وزير امور خارجه انگليس مهمترين متحد آمريكا در جنگ عليه عراق نيز با رد اقدام نظامي عليه ايران آن را غير قابل تصور خوانده بود .