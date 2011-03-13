145 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اجاره به شرط تکمیل در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمود محمودزاده بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تعیین میزان دقیق کاهش اجاره‌بها با واگذاری مسکن مهر به سبب غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتارهای اقتصادی وجود ندارد، بیان داشت: زیرا مسکن یک موضوع ساده نیست که بتوان آن را کنترل کرد.

وی با بیان اینکه طرح مسکن مهر را با تمام مشکلات و سختیها پروژه‌ای استثنایی در حوزه مسکن و شهرسازی است، گفت: از ابتدای اجرای طرح‌های مسکن مهر در کشور واحدهای مسکونی بسیاری آماده و به متقاضیان واگذار شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان تاکید کرد: از سال 1377 تاکنون ساخت و احداث 14 هزار و 500 واحد مسکونی در قالب طرح اجاره به شرط تکمیل در استان اصفهان در دست است که البته هنوز بخشی از آن تکمیل نشده است.

وی با اشاره به اینکه سعی داریم که به منظور اجرای خدمات روبنایی طرح‌های مسکن مهر از جمله مدارس، واحدهای تفریحی و تجاری از محل بودجه ملی اعتباراتی را جذب کنیم، ‌اظهار داشت: در بخش بافتهای فرسوده تسهیلاتی که دولت به متقاضیان پرداخت می‌کند، بدون سپرده‌گذاری و از خط اعتباری مسکن مهر است.

محمودزاده تصریح کرد: بیش از دو هزار و 157 هکتار در بخش بافتهای فرسوده در شهر اصفهان مصوب شده و بر اساس مصوبه سال 1385 این آمار در سطح استان شش هزار هکتار شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه مشکلات موجود بر سر راه احیای بافتهای فرسوده، مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این عرصه شده است، اضافه کرد: در همین راستا دولت تلاش کرده بسترهای مناسبی را فراهم کند.