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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۵

ایران در نمایشگاه بین المللی ساختمان عمان حضور می یابد

ایران در نمایشگاه بین المللی ساختمان عمان حضور می یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: به دلیل موقعیت بسیار مناسب فعالیتهای ساختمانی در عمان، ایران در هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی ساختمان این کشور، حضور می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد سیدی بعد از ظهر یکشنبه، به خبرنگاران در مشهد گفت: این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه های ساختمان در منطقه است که هر ساله شرکت کنندگان زیادی از کشورهای مختلف دنیا در آن مشارکت می نمایند و طیف وسیعی از محصولات و تجهیزات و خدمات تخصصی در صنعت ساختمان در آن به نمایش گذاشته می شود.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: نمایشگاه ساختمان عمان که از یکم لغایت سوم فروردین ماه سال 90 برگزار می شود، تحت نظارت اتاق بازرگانی و صنایع عمان و با همکاری سازمان پیمانکاران و مهندسین ساختمان عمان و سازمان سرمایه گذاری و تجارت انگلستان است.

وی افزود: روابط مناسب، نزدیکی جغرافیای و امکان حضور در بازار کشورهای منطقه با توجه به توافقات کشورهای عضو اتحادیه عرب از عوامل مثبت برای حضور در بازار عمان و مشارکت شرکتهای ایرانی در اجرای پروژه های وسیع توریستی، درمانی و تجاری در عمان و منطقه محسوب می شود.

سیدی تصریح کرد: نظر به سابقه فعالیت شرکتهای ایرانی در پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری در عمان و آشنایی این کشور با توان صادراتی و فنی کشورمان مشارکت در این نمایشگاه می تواند گشایش افق جدیدی برای شرکتهای متقاضی باشد.

کد مطلب 1273531

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