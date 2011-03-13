ایران در نمایشگاه بین المللی ساختمان عمان حضور می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد سیدی بعد از ظهر یکشنبه، به خبرنگاران در مشهد گفت: این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه های ساختمان در منطقه است که هر ساله شرکت کنندگان زیادی از کشورهای مختلف دنیا در آن مشارکت می نمایند و طیف وسیعی از محصولات و تجهیزات و خدمات تخصصی در صنعت ساختمان در آن به نمایش گذاشته می شود.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: نمایشگاه ساختمان عمان که از یکم لغایت سوم فروردین ماه سال 90 برگزار می شود، تحت نظارت اتاق بازرگانی و صنایع عمان و با همکاری سازمان پیمانکاران و مهندسین ساختمان عمان و سازمان سرمایه گذاری و تجارت انگلستان است.

وی افزود: روابط مناسب، نزدیکی جغرافیای و امکان حضور در بازار کشورهای منطقه با توجه به توافقات کشورهای عضو اتحادیه عرب از عوامل مثبت برای حضور در بازار عمان و مشارکت شرکتهای ایرانی در اجرای پروژه های وسیع توریستی، درمانی و تجاری در عمان و منطقه محسوب می شود.

سیدی تصریح کرد: نظر به سابقه فعالیت شرکتهای ایرانی در پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری در عمان و آشنایی این کشور با توان صادراتی و فنی کشورمان مشارکت در این نمایشگاه می تواند گشایش افق جدیدی برای شرکتهای متقاضی باشد.